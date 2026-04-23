La JC Ferrero Tennis Academy inicia su expansión en China con un proyecto en Shanghai

Villena (Alicante), 23 abr (EFE).- La JC Ferrero Tennis Academy amplía en su crecimiento internacional con la puesta en marcha de un nuevo proyecto en China, concretamente en Shanghai, donde ya ha comenzado a desarrollar su actividad a través de distintos clubes mientras avanza en la creación de una nueva academia.

El proyecto ha sido inaugurado con la visita de Juan Carlos Ferrero a la ciudad china y el objetivo es construir en los próximos años un centro integral que replique el modelo de la academia en España, incluyendo residencia, colegio y todos los servicios necesarios para el desarrollo deportivo y personal de los jugadores.

Actualmente, varios entrenadores de la academia ya se encuentran establecidos en China, trabajando tanto en la formación de jugadores como en el desarrollo de entrenadores locales. Este equipo continuará creciendo de forma gradual, reforzando la presencia y el impacto del proyecto en el país asiático.

La iniciativa se desarrolla en colaboración con los grupos empresariales ACT Sport Technologies y GuanOu Sports, dos compañías con amplia experiencia y que apuestan por el desarrollo del tenis en el país. Comparten la visión de impulsarlo no solo en Shanghái, sino a nivel nacional.

Dentro de este plan de expansión, también se contempla la creación de una estructura de torneos en colaboración con la academia, así como la organización de clínics y campos de formación que se llevarán a cabo en distintas ciudades de China. EFE