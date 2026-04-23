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Las pernoctaciones en hoteles españoles crecieron 3,4 % en el tercer trimestre

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Madrid, 23 abr (EFE).- Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles aumentaron un 3,4 % en el tercer trimestre de este año respecto al mismo periodo de 2025, según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Esta subida se debió principalmente a los viajeros no residentes en España, cuyas pernoctaciones subieron un 4,2 %, al tiempo que las de los residentes se incrementaron un 2,1 % en los tres primeros meses del año.

La actividad hotelera se vio influenciada por el hecho de que la Semana Santa empezó en el tercer mes del año al caer entre el 29 de marzo y el 5 de abril, mientras que en 2025 transcurrió entre el 13 y el 20 de abril.

Los datos publicados hoy por el INE se centran más en el mes de marzo, cuando las pernoctaciones ascendieron un 5,4 % respecto al mismo mes de 2025 y superaron los 23,6 millones, en tanto que su precio se encareció un 4,5 % y encadenó 57 meses de subidas consecutivas.

En marzo, las noches pasadas en hoteles por los viajeros residentes en España aumentaron un 5,2 % y las de no residentes lo hicieron un 5,5 %.

En este mismo mes, Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros residentes en España, con el 19,8 %; el 13,9 % y el 12,7 % del total de las pernoctaciones, respectivamente.

Por su parte, los principales destinos elegidos por los no residentes en marzo fueron Canarias (con el 37,7 %); Andalucía (15,6 %) y Cataluña (15,4 %). Por zonas turísticas, la isla de Tenerife registró el mayor número de pernoctaciones, con más de 2,2 millones.

Los viajeros procedentes de Reino Unido y Alemania concentraron el 23,4 % y el 18,6 %, respectivamente, del total de pernoctaciones de los no residentes en marzo.

A continuación se situaron los viajeros que llegaron desde Francia, Estados Unidos e Italia, con un 6,5 %, un 5,4 % y un 4,4 % del total, respectivamente.

Los hoteles ubicados en España cubrieron en marzo el 53,7 % de las plazas ofertadas, un 1,5 % más que un año atrás, con un grado de ocupación algo mayor durante los fines de semana, del 59,3 %.

Canarias registró el mayor grado de ocupación por plazas durante el mes de marzo, del 74,9 %, en tanto que, por zonas turísticas, el sur de Gran Canaria se situó en primera posición con el 79 %.

En cuanto a los precios de los hoteles, por comunidades y ciudades autónomas, la mayor subida se registró en La Rioja (7,1 %) y la mayor bajada, en Aragón (-1,8 %).

La facturación media de los hoteles por cada habitación ocupada (ADR) fue de 117,8 euros en marzo, lo que supuso un aumento del 3,7 % respecto al mismo mes de 2025.

El ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR), que está condicionado por la ocupación de estos establecimientos, alcanzó los 75 euros tras subir un 3,8 %. EFE

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