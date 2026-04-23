Espana agencias

Intervenidos 72 kilos de hachís y tres de cocaína en un envío de paquetería en Palma

Guardar

Palma, 23 abr (EFE).- Guardias civiles del puerto de Palma y agentes de aduanas de la Agencia Tributaria han intervenido 72 kilos de hachís y tres kilos de cocaína en un envío de paquetería en la capital balear y han detenido a un hombre por un delito de tráfico de drogas.

Las actuaciones se iniciaron el pasado 11 de abril, cuando los investigadores de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, durante un control rutinario realizado en un operador logístico una nave de un polígono industrial de Palma, detectaron un envío sospechoso, ha informado el instituto armado.

En la inspección fueron hallados en el interior del paquete 72 kilos de resina de hachís y tres kilos de cocaína. Tras varias gestiones, los agentes localizaron y detuvieron el miércoles pasado al destinatario del envío, un hombre de 41 años residente en Palma.

El objetivo de estas operaciones es actuar sobre posibles rutas de introducción de sustancias estupefacientes ocultas en mercancías con destino las islas.

Desde la Guardia Civil han recordado que estas rutas son usadas tanto por organizaciones criminales, como por pequeños traficantes de estupefacientes dedicados al menudeo que actúan de forma individual y autónoma.

Para ello, usan diferentes redes sociales para la venta de las sustancias estupefacientes y, una vez acordada la venta, realizan envíos con pequeñas cantidades, esconden las sustancias entre ropa, comida y otros objetos, y usan identidades falsas para eludir actuaciones policiales. EFE

Últimas Noticias

Expertos creen que la IA agentiva puede aumentar los riesgos de la privacidad o mejorarla

Infobae

El Gobierno vasco insiste en que no toma "decisiones arbitrarias" en materia penitenciaria

Infobae

Rob Givone: "El único activo que me da escalofríos es el Atlético de Madrid"

Infobae

Las pernoctaciones en hoteles españoles crecieron 3,4 % en el tercer trimestre

Infobae

Victimas de la dana remitirán una moción a los ayuntamientos para exigir el acta de Mazón

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para establecer centros de deportación en Albania si los derechos de los migrantes están “plenamente protegidos”

El abogado de la UE avala el ‘plan Meloni’ para establecer centros de deportación en Albania si los derechos de los migrantes están “plenamente protegidos”

Mariano Rajoy niega que Bárcenas le entregara un sobre con la contabilidad B del PP: “Absolutamente falso”

La Justicia expulsa de España a un colombiano con un proceso penal abierto por agredir a su pareja con una botella de cerveza

Un juez declara improcedente el despido de un jardinero que fumaba marihuana en el trabajo porque la droga “tiene una gran tolerancia tanto social como legalmente”

La línea de AVE Madrid-Málaga reanudará el servicio este 30 de abril

ECONOMÍA

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

La caída de las operaciones de compraventa de vivienda se suaviza hasta el 0,5% en febrero

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Javier Avial, asesor financiero: “Mucha gente piensa que con hacer la declaración de la Renta todo está perfecto, pero no es así”

El mito del pequeño casero: seis de cada diez viviendas de alquiler están en manos de grandes propietarios o empresas

Marruecos arrebata a España el primer puesto de exportador de tomate a la UE: el campo denuncia la falta de datos y la competencia desleal

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013