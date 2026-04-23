Intervenidos 72 kilos de hachís y tres de cocaína en un envío de paquetería en Palma

Palma, 23 abr (EFE).- Guardias civiles del puerto de Palma y agentes de aduanas de la Agencia Tributaria han intervenido 72 kilos de hachís y tres kilos de cocaína en un envío de paquetería en la capital balear y han detenido a un hombre por un delito de tráfico de drogas.

Las actuaciones se iniciaron el pasado 11 de abril, cuando los investigadores de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil, durante un control rutinario realizado en un operador logístico una nave de un polígono industrial de Palma, detectaron un envío sospechoso, ha informado el instituto armado.

En la inspección fueron hallados en el interior del paquete 72 kilos de resina de hachís y tres kilos de cocaína. Tras varias gestiones, los agentes localizaron y detuvieron el miércoles pasado al destinatario del envío, un hombre de 41 años residente en Palma.

El objetivo de estas operaciones es actuar sobre posibles rutas de introducción de sustancias estupefacientes ocultas en mercancías con destino las islas.

Desde la Guardia Civil han recordado que estas rutas son usadas tanto por organizaciones criminales, como por pequeños traficantes de estupefacientes dedicados al menudeo que actúan de forma individual y autónoma.

Para ello, usan diferentes redes sociales para la venta de las sustancias estupefacientes y, una vez acordada la venta, realizan envíos con pequeñas cantidades, esconden las sustancias entre ropa, comida y otros objetos, y usan identidades falsas para eludir actuaciones policiales. EFE