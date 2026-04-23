Máximo Sant, expiloto: “Se puede arrancar un coche sin embrague” (Montaje Infobae)

¿Se puede arrancar sin embrague? El expiloto, experto en motor y director del popular canal de YouTube 'Garaje Hermético’ Máximo Sant asegura que sí, aunque matiza, con un “ojo”, que solo es así cuando “el coche sea muy simple o tenga unos pocos años”, como su Seat Panda, “porque hay coches modernos que si no pisas el embrague, por temas de seguridad, no puedes accionar el contacto. En esos hay que arrancar a empujón”.

Cómo arrancar un coche sin embrague

En caso contrario, si no se tiene ese sistema - como es el caso, una vez más, con el Panda de Máximo y con “otros muchos coches” - “se puede arrancar sin embrague y es súper sencillo. Y os lo voy a demostrar”, asegura.

Procede entonces con su demostración práctica: “No tenemos embrague. Yo no lo voy a romper, simplemente retiro el pie del embrague. Coche parado, motor parado”, plantea el piloto. “Meto primera. Me aseguro de que ha entrado. Doy al contacto. Acelero suave, no mucho, suave. Doy al contacto, me aseguro de que no está el freno de mano, doy al contacto y nos vamos”. Muy fácil.

Se puede arrancar sin embrague y es súper sencillo, según el expiloto Máximo Sant

Para qué sirve el embrague

Máximo Sant describe un embrague como “una especie de interruptor que sirve para conectar el motor a la transmisión”. Explica que al pisar el pedal, “el embrague se separa en un monodisco en seco, el embrague más habitual, y el motor puede girar aunque el coche esté parado”. Cuando se levanta el pedal, conecta “el motor a la transmisión”. Subraya que “todos los coches térmicos, térmicos solo, porque los híbridos, a lo mejor no, llevan embrague”, mientras que “los que no llevan embrague son los eléctricos, no lo necesitan, y algunos híbridos”.

El motivo, según aclara Sant, es que “un motor térmico a cero revoluciones da cero par y un eléctrico no”. Por eso, en los eléctricos “no solo no llevan pedal, es que no llevan... Hay gente que dice: ‘Mi eléctrico es automático’. No, no, tu eléctrico lo que no tiene es cambio ni embrague”.

El embrague, apunta Sant, “tiene dos funciones muy claras”. Por un lado, “se responsabiliza del movimiento del vehículo”. Por otro, “consigue sincronizar todos los elementos necesarios para cambiar de marcha, de manera que el vehículo pueda circular de forma óptima”.

En el plano mecánico, el embrague “transmite la potencia del vehículo a la caja de cambios, separando o uniendo el giro del motor a la transmisión”, lo que permite controlar la potencia del coche en cada momento, “tanto para iniciar la marcha, como para mantener un movimiento fluido”.

Mediante el pedal, el conductor “consigue que el embrague se separe y, conforme lo suelta, se va acercando hasta que comienza a rozar y a transmitir el giro”. Sant recuerda además que para cambiar de marcha “el pedal también se necesita, ya que desacopla la caja de cambios y los engranajes pueden moverse sin presión”.

Así, para quienes conducen vehículos antiguos o sin demasiada electrónica, la posibilidad de arrancar sin embrague sigue existiendo como demuestra Sant en sus vídeos, donde insiste: “Ya sabéis, si vuestro coche es antiguo o no tiene mucha electrónica, si se rompe el embrague, hay esperanza”.