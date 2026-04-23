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Rob Givone: "El único activo que me da escalofríos es el Atlético de Madrid"

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Madrid, 23 abr (EFE).- Rob Givone, representante del fondo de inversión Apollo, expresó que el único activo que le da "escalofríos" es el Atlético de Madrid, y sentenció que tienen "el mejor equipo gestor", durante el evento 'The Forum', celebrado este jueves en el estadio Metropolitano.

"Invertimos en muchos activos, pero el único que me da escalofríos es el Atlético de Madrid. No puedo ver partidos, me pongo demasiado nervioso. La pasión es genial, es una bendición estar aquí. Tenemos el mejor equipo gestor. Si piensas que tomamos decisiones en el vestuario, de eso no entendemos, pero sabemos de marcas y de influencia. Desafío a cualquiera de aquí a buscar un equipo gestor mejor", explicó.

"Una de las razones por las que tenemos éxito es porque buscamos mercados ineficientes en torno a activos de alta calidad. Si piensas en el deporte, son activos de infraestructura, profundamente relacionados con la cultura, son estables. Vemos un mercado de 2,5 millones de millones de dólares en el que los activos encajan muy bien en nuestra cuenta de resultados", añadió.

El cogestor de cartera, socio, director de estrategias de cartera y codirector de crédito de Apollo Sports Capital, y ahora también miembro del Consejo de Administración del Atlético de Madrid, habló de los cambios en la perspectiva de inversión de la compañía.

"Lo que era Apollo hace unos años es muy diferente a lo que somos hoy. Este año introducimos doscientos setenta y cinco mil millones de dólares en el mercado. La mayoría de lo que invertimos es en activos estables y de alta calidad, como infraestructura y, ahora, industria del deporte", apuntó.

Además, incidió en el apartado social del deporte: "El deporte es el contenido único por excelencia. Tienes que ver el partido en directo para tener la experiencia completa. La IA y las redes sociales son tecnologías antisociales; el deporte es social, pasa de generación en generación, continúa creciendo el valor".

También intervinieron en el acto Antoine Bonnier, consejero delegado de Quantum Pacific y miembro del Consejo de Administración del Atlético, y Ben Enowitz, director financiero de MARI Group, un fondo de apenas siete meses de vida. "El deporte es una de las cosas que más pasión despiertan en la gente. Queremos operar las mejores compañías para despertar pasión", apuntó Enowitz.

"El deporte siempre está ahí. Las grandes compañías de hace 100 años no las conoce nadie ahora; los equipos son los mismos que siguen llevando a la gente al estadio. Cuando vinimos al Atlético, vimos que tenían los fundamentos para competir al más alto nivel. Creo que llegaremos a ser el mejor club de España, y también de Europa", afirmó Bonnier. EFE

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