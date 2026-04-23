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El Gobierno vasco insiste en que no toma "decisiones arbitrarias" en materia penitenciaria

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Bilbao, 23 abr (EFE).- La vicelehendakari primera y consejera de Cultura y Política Lingüística, Ibone Bengoetxea, ha rechazado que el Ejecutivo adopte "decisiones arbitrarias" en materia penitencia y ha subrayado que desde la judicatura se han avalado "muchas de las decisiones" tomadas.

"Hay que distinguir el ruido de la verdad (...) Lo que hace el Gobierno es ejecutar una legislación penitenciaria", ha afirmado en declaraciones a Radio Popular después de que la Audiencia Nacional rechazase la aplicación del régimen de semilibertad del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario a la exjefa de ETA Soledad Iparragirre, Anboto, y al exintegrante del Comando Donosti Juan Ramón Carasatorre.

"No tomamos decisiones arbitrarias al albur de lo que se nos ocurra en cada momento", ha indicado Bengoetxea, para añadir que al tratarse de un acto administrativo existe la "garantía" que supone recurrirlo.

Ha reconocido así que, en este caso, el juez de Vigilancia Penitenciaria ha entendido que la medida no procedía, aunque ha valorado que en el pasado "también ha avalado muchas de las decisiones tomadas en este sentido".

"Luego viene el ruido interesado por desgastar al gobierno o por mantener posiciones extremas y esto sí es preocupante. Los extremismos y populismos están creciendo, fundamentalmente en el Estado español, pero algunos tienen intención de contagiar la política vasca", ha censurado. EFE

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