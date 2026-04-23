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El Sports Summit de Madcup duplica su superficie respecto al año pasado

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Madrid, 23 abr (EFE).- El Sports Summit, el espacio de encuentros sobre la industria del deporte impulsado por Madcup, duplicará su superficie en su segunda edición y se trasladará al Pabellón 8 de Ifema (Madrid) durante los días 17 y 18 de junio.

El cambio de escenario se ha llevado a cabo debido al incremento en la demanda de participación tanto por parte de empresas nacionales e internacionales como de nuevos verticales vinculados a la industria del deporte que buscan participar en el proyecto, explicó Sports Summit en un comunicado.

Con el objetivo de garantizar la mejor experiencia posible, Ifema sugirió la reubicación del evento al Pabellón 8 que cuenta con una superficie de 16.200 metros cuadrados, 6.400 metros más que la edición celebrada el pasado año.

Este cambio permitirá incrementar la capacidad expositiva, facilitando la incorporación de nuevas empresas y activaciones que desean formar parte del encuentro, cuya primera edición el año pasado contó con.300 marcas representadas y más de 8.600 visitantes. EFE

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