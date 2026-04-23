El juicio a Ábalos llega a la fase pericial: de las mascarillas a las grabaciones de Koldo

Madrid, 23 abr (EFE).- El juicio del extitular de Transportes José Luis Ábalos inicia este jueves la fase pericial, en la que se hablará de la auditoría sobre los contratos de mascarillas encargada por el actual ministro, Óscar Puente, y del análisis policial de las grabaciones que hizo durante años el exasesor Koldo García.

El Tribunal Supremo cierra este jueves su tercera semana del juicio a Ábalos, Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama por presuntos amaños en contratos públicos de mascarillas en plena pandemia a cambio de comisiones.

Y lo hace en una jornada clave para las defensas del exministro y su exasesor, en tanto que comparecen varias responsables de la auditoría del Ministerio de Transportes, con Óscar Puente a la cabeza, que detectó en 2024 deficiencias en las adjudicaciones que se juzgan.

La auditoría halló falta de justificación en la elección de la empresa adjudicataria, Soluciones de Gestión, una excesiva intervención de personas ajenas al Ministerio, falta de control inicial de mascarillas en el departamento, y destacó el papel de Koldo García, "dando instrucciones directas y a pie de pista a la empresa de distribución sobre el destino de las primeras mascarillas que llegaron a Barajas".

Desde el inicio de la causa y en el propio juicio tanto la defensa de Ábalos como la de Koldo García han puesto en tela de juicio esta auditoría -también cuestionada por ex altos cargos de la esfera de Transportes-.

El exasesor considera que hay "indicios de manipulación" y "sesgo político", y Ábalos se llegó a querellar contra las autoras del informe que comparecen este jueves.

Las declaraciones de los responsables de la tasación de un piso en el Paseo de la Castellana que la Fiscalía considera una mordida al exministro Ábalos, y la autora de una pericial caligráfica sobre la letra de Koldo García en un documento de obras públicas aportado por Aldama completan la mañana de este jueves.

Ya en la sesión vespertina está previsto que comparezcan cuatro agentes del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil que elaboraron dos informes técnicos sobre las ocho grabaciones que Koldo García realizó durante cuatro años (2019-2023) y que fueron el detonante de la imputación del exdirigente socialista Santos Cerdán.

Tras ellos, también declararán los dos peritos que elaboraron, a petición de la defensa de Santos Cerdán, un contrainforme que rebatía las conclusiones de la Guardia Civil. EFE