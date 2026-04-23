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El Cruz Azul despide al argentino Nicolás Larcamón

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México, 22 abr (EFE).- El Cruz Azul mexicano despidió este miércoles a su entrenador, el argentino Nicolás Larcamón, luego de una crisis de resultados que provocó la eliminación en la Copa de Campeones de la Concacaf y que lo tiene con nueve partidos sin ganar.

La directiva de los Azules anunció la salida del estratega, después de que Cruz Azul empatara el martes 1-1 con el Querétaro en un partido en el que sus delanteros carecieron de contundencia.

"Se trató de una decisión compleja porque valoramos el alto profesionalismo y trabajo de su cuerpo técnico", anunció la directiva en un comunicado, en el que informó a Joel Hiiquí como técnico interino.

Cruz Azul derrotó al Monterrey por 2-3, el pasado 10 de marzo en la Concacaf, después de lo cual sumó dos derrotas y cinco empates, al perder la mística del inicio de campeonato, cuando mostró una ofensiva letal y una defensa confiable.

Larcamón fue elegido para dirigir al cuadro celeste en una polémica decisión, luego del despido del uruguayo Vicente Sánchez, quien llevó a 'La máquina' a su séptimo título de Concacaf y lo puso en la semifinal en el torneo Apertura.

Superar lo hecho por su antecesor significó una presión para Larcamón, quien ha tenido destacadas actuaciones con equipos de segunda línea en el fútbol mexicano, como el Puebla; sin embargo, le ha costado salir adelante en clubes grandes, como el León y el Cruz Azul.

El técnico deja a Cruz Azul en el cuarto lugar, lo cual significa que, de terminar hoy el torneo Clausura, enfrentará en cuartos de final al Toluca.

Después de 16 partidos, los Azules muestran la tercera ofensiva del campeonato y la quinta defensa, gracias a sus números a inicio de campaña porque en el torneo de liga ha anotado seis goles y ha recibido siete en sus últimas seis apariciones, y en Concacaf cerró con dos anotados y cinco recibidos en sus últimos tres encuentros.

El próximo domingo, Cruz Azul recibirá a Necaxa, decimotercero de la tabla de posiciones. EFE

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