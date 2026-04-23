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Día clave en el juicio por el pique en la M-30: si no aparece un acusado se puede anular

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Madrid, 23 abr (EFE).- El juicio con jurado que se sigue en la Audiencia de Madrid por el pique entre dos conductores en la M-30 que provocó la muerte de un tercero vive este jueves un día clave: si sigue sin comparecer uno de los dos acusados, que está en busca y captura, el tribunal puede disolver el jurado popular y anular la vista oral celebrada hasta ahora.

La semana pasada la audiencia madrileña suspendió hasta este jueves el juicio por el pique mortal, después de que uno de los dos acusados, Francisco M.S., quien había asistido a las primeras sesiones, no compareciera el día en el que debía declarar y se ordenase su busca y captura.

La presidenta del tribunal dio una semana de plazo para tratar de localizar al acusado y trasladó a las partes que, en caso de que Francisco, no aparezca el jurado podría disolverse y habría que repetir el juicio.

Hasta primera hora de la tarde del miércoles la Sección 30 de la Audiencia Provincial no tenía constancia de que este acusado hubiera sido encontrado, han precisado fuentes jurídicas, que detallan que el tribunal tomará este jueves una decisión sobre la continuación del juicio una vez constatado si este procesado acude o no y, en este caso, tras escuchar a todas las partes en Sala.

Todas las partes están inicialmente a favor -si no comparece el acusado- de disolver el jurado frente a la opción de juzgar solo a uno de los acusados, han precisado otras fuentes.

El abogado de la acusación particular que ejercen los padres del fallecido, Mario Argüelles, dijo tras la última sesión que no sería conveniente juzgar a los dos acusados por separado, porque, de ser así, "habría dos sentencias y una posibilidad grande de contradicciones entre ellas".

Francisco M.S. y Rafael M.F. se enfrentan a penas de hasta quince años de cárcel por el pique en los túneles de la M-30 de Madrid a más de 170 kilómetros por hora que protagonizaron el 25 de julio de 2021 y en el que impactaron con un tercer vehículo en el que viajaba Juan A.L., médico de profesión, quien murió por el impacto.

Los dos estaban citados a declarar el pasado miércoles, día 15, pero sólo apareció Rafael, lo mismo que ocurrió al día siguiente.

Francisco M.S. está acusado por conducción temeraria con consciente desprecio por la vida de los demás en concurso con homicidio y lesiones.

Mientras, a Rafael M.F. se le acusa de un supuesto delito de conducción bajo la influencia de drogas en concurso con conducción temeraria con desprecio por la vida de los demás, homicidio, lesiones a un conductor que resultó herido y contra la seguridad vial al ir al volante sin permiso por pérdida de puntos.

Los letrados de los dos acusados argumentaron al comienzo del juicio, el pasado 7 de abril, que no cometieron homicidio intencionado: la letrada de Francisco dijo que su defendido no condujo temerariamente, sino que incluso fue víctima de una persecución por parte de Rafael, cuyo letrado adelantó que se trató de un accidente consecuencia de una imprudencia de la que se arrepiente. EFE

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