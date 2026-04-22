Espana agencias

Unos electrodos en el cerebro liberan a Josep de tics extremos por el síndrome de Tourette

Guardar

Jordi Font Comas d'Argemir

Barcelona, 22 abr (EFE).- En plena juventud, Josep apenas podía salir de casa por los tics verbales y físicos extremos causados por el síndrome de Tourette, que no mejoraban con ningún tratamiento, hasta que los neurólogos del Hospital de Sant Pau le colocaron en el cerebro unos electrodos que han sido su liberación: "Ahora estudio y salgo con amigos".

"Tenía una barbaridad de tics físicos y verbales y no era capaz de tener una vida normal", ha explicado Josep, nombre ficticio que ha elegido este paciente de 21 años que prefiere preservar su anonimato por el estigma que acarrea esta dura enfermedad.

El síndrome de Tourette es un trastorno del desarrollo poco frecuente que comienza en la infancia y que se mantiene en muchas ocasiones durante toda la vida.

Quien lo sufre desarrolla tics motores y fónicos persistentes, así como un abanico de otros síntomas que incluye problemas sensoriales, de conducta y cognitivos como consecuencia de alteraciones en determinados circuitos cerebrales.

Josep es un caso extremo, ya que sufría tics vocales incontrolados, coprolalia aumentada (tendencia a decir palabrotas o insultos, que es uno de los síntomas que causan más estigma), klazomanía (emisión de gritos involuntarios) y clafomanía (destrucción de objetos).

"Antes de la operación tenía miedo a expresar los tics; muchos de ellos se me escapaban y me afectaban la autoestima; a nivel social, siempre he sentido vergüenza", ha rememorado el paciente.

El problema de Josep es que era un caso tan extremo que no respondía a las terapias farmacológicas existentes para esta enfermedad, de manera que los neurólogos del Hospital de Sant Pau de Barcelona optaron por someterlo a una operación para colocarle unos electrodos en el cerebro, para poder aplicarle lo que se conoce como estimulación cerebral profunda (ECP)

Es un tratamiento que, en el síndrome de Tourette, solo está indicado como uso compasivo, es decir, en pacientes que no responden a nada más y se han quedado sin alternativas.

"Gracias a la operación, los tics superfuertes se han reducido y las secuelas que han quedado son solo pequeños tics que son leves; además, he desarrollado mecanismos y técnicas para controlar esa pequeña parte que aún me queda", ha dicho Josep.

El neurólogo e investigador de Sant Pau, Ignacio Aracil ha explicado que, si bien colocar electrodos es un procedimiento estándar que se hace en otras enfermedades como el párkinson para el control motor, este caso era particular porque se tenía que actuar también en la esfera conductual para reducir las palabras o comportamientos descontrolados.

Con este doble objetivo, motor y conductual, los cirujanos implantaron los electrodos en una zona del cerebro concreta que causa los síntomas, con el fin de bloquear su actividad.

A través de un neuroestimulador, que está situado por debajo de la clavícula del paciente a nivel subcutáneo, los neurólogos pueden programar las descargas eléctricas que aplican los electrodos, para que provoquen el efecto deseado.

"La mejora fue gradual; en un principio hubo un punto de incertidumbre, pero fue a partir de la tercera o cuarta semana que vimos que los tics motores se reducían: aún fue más reconfortante cuando observamos que los problemas conductuales empezaron a desvanecerse, a los tres o cuatro meses", ha recordado Aracil

Uno de los momentos claves, ha rememorado el neurólogo, es cuando Josep le dijo que había tomado un vuelo, algo que es un hito para una persona con sintomatología extrema de síndrome de Tourette.

Josep no solo ha podido viajar, sino que ha vuelto a estudiar: "Estoy estudiando Integración Social, un grado en línea en casa que es muy interesante. Lo hago porque me gusta ayudar a personas y porque, de tanta ayuda que he recibido de amigos, familiares y médicos, pues ahora quiero yo poder aportar mi granito de arena", ha resaltado el paciente. EFE

(Foto) (Vídeo)

Últimas Noticias

Quién es Dash, el iraní con multas récord que erigió un emporio de contenidos piratas

Infobae

Los clubes de lectura, un refugio femenino para combatir la vorágine de Madrid

Infobae

Barcelona tendrá un centro dedicado a investigar los desafíos sociales de los jóvenes

Infobae

Los pagos del PSOE y el exjefe de gabinete de Montero centran el juicio a Ábalos

Infobae

103-106. Los Blazers golpean a los Spurs con Wembanyama conmocionado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia de Madrid avala el desahucio de una mujer con el 54% de discapacidad de la vivienda con un contrato vigente desde 1970

La Audiencia de Madrid avala el desahucio de una mujer con el 54% de discapacidad de la vivienda con un contrato vigente desde 1970

Loterías del Estado cuida de sus trabajadores: renueva su seguro de vida por si les cae un rayo, mueren envenenados o en accidente de caza

‘Operación Columna’, la historia de los guardias civiles que fueron encarcelados y expulsados por querer un sindicato: “Lo que hicieron con nosotros fue un crimen”

Las sospechas de que el caso Koldo alcanzó a otros ministerios fuera de Transportes se empiezan a disipar con las declaraciones de los testigos

Los gastos militares de Estados Unidos en Rota dificultan un abandono de las bases: invierte 100 millones de euros y tres años en seis empresas de España

ECONOMÍA

La guerra en Irán dispara la factura eléctrica de los europeos dependientes del gas frente a los países que han apostado por las renovables

La guerra en Irán dispara la factura eléctrica de los europeos dependientes del gas frente a los países que han apostado por las renovables

El futuro del trabajo ya es presente: la inteligencia artificial, la sostenibilidad y la necesidad de talento redefinen el empleo de la próxima década

La emancipación juvenil cae a mínimos: casi la mitad de los jóvenes de 25 a 34 años vive con sus padres

Normativa para poner vallas entre vecinos en España: permisos claves para evitar problemas legales

Juanma Lorente, abogado: “Esto es lo que te puede pasar si pones como punto de recogida de paquetes personales la dirección de tu trabajo”

DEPORTES

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Rafa Jódar, el joven que pisó la tierra madrileña por primera vez como ‘sparring’ y ahora debuta en el Mutua Madrid Open como tenista profesional

Simone Biles reivindica la salud mental en su visita a ‘El Hormiguero’: “Quiero que todo el mundo sepa que la terapia funciona”

Rodri vuelve a lesionarse, Guardiola le descarta para los próximos partidos, pero parece no peligrar para el Mundial 2026

Badosa se despide de Madrid tras caer en primera ronda ante Julia Grabher

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”