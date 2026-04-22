'Yo siempre a veces', la serie que retrata la precariedad de una madre soltera de 30 años

Madrid, 22 abr (EFE).- La precariedad que vive una madre soltera por accidente a sus 30 años es la premisa de la serie 'Yo siempre a veces', un retrato generacional en el que se muestra a la maternidad como "una escala de grises", con la carga principal de los cuidados, pero que reivindica que tener un hijo "no implica dejar de ser mujer".

"La representación hasta ahora de la maternidad en el relato audiovisual, incluso en el literario, a menudo estaba vinculada a madres abnegadas que lo daban todo por sus criaturas, o bien a malas madres", señala Marta Bassols, creadora junto a Marta Loza de esta nueva producción original de Movistar Plus+, en un conversación con EFE con motivo de su estreno el jueves 23 de abril.

Para ellas, faltaba exponer esa "maternidad más convencional" de una buena madre que ama a su criatura pero que también "se aboca al placer, a sus vivencias propias, a sus precariedades o a sus necesidades", subraya Bassols.

Este es el retrato de Laura (Ana Boga) tras quedarse embarazada en una noche de drogas y desenfreno de Rubén (David Menéndez) cuando apenas llevan unas semanas de relación, pero está tan enamorada de él que incluso está dispuesta a dejar aparcados sus planes de trabajo en Berlín.

La llegada del pequeño Mario da un vuelco a la vida de esta joven, que rompe con Rubén y transita por mil y una dificultades para sobrevivir en una Barcelona con los precios de los alquileres disparados, y sin posibilidad de encontrar un empleo estable.

Esta historia, que podría ser "el presente" una madre soltera a los 30 años en una gran ciudad, le surgió a Marta Loza hace siete años al observar las dificultades de su amiga Marta Bassols tras ser madre y separarse de su pareja a los pocos meses del nacimiento.

Al no encontrar "ningún referente" ni en el cine ni en las series españolas que abordara esa maternidad más convencional como "una escala de grises, como es la vida en su totalidad", nació 'Yo siempre a veces'. Y para reivindicar, además, que "por que seas madre no dejas de ser mujer", incide Loza.

La ficción, dirigida por Claudia Costafreda, Ginesta Guindal y Marta Loza, pone el foco en las consecuencias de una falta de corresponsabilidad real, ya que aunque Rubén no renuncia a la paternidad de su hijo, no ejerce su papel en el asunto de los cuidados.

"Queremos hacer un espejo en el que los hombres puedan ver lo que implica no asumir una responsabilidad al 50 % o del todo igual", recalca Bassols, quien también actúa en la serie junto a Paco Tous, Belén Ponce de León, María de Medeiros y Diane Guerrero.

Con 'Yo siempre a veces', sus creadoras esperan que se aprenda que los cuidados son una cosa chula y bonita de hacer y que es importante "cuidar y cuidar a los que cuidan".

Para interpretar a Laura, se realizó un casting abierto en redes sociales para buscar tanto a actrices como a chicas que "se quisieran aventurar" en el mundo de la interpretación, con el requisito fundamental de que fueran madres en la vida real porque eso "aportaba una energía muy concreta y atravesada también por su propia experiencia", relata Claudia Costafreda, directora de la serie.

Apareció Ana Boga, que con su primera experiencia como actriz espera que las madres "se sientan menos solas". "La maternidad es muy bonita. Hay mucha luz y mucho amor, pero el principal problema, que está bien reflejado en la serie, no es solo la dureza de la lactancia o el no dormir, sino lo poco que acompaña el mundo ese proceso", defiende Boga.

Para David Menéndez, interpretar a Rubén ha sido "gustoso como actor, pero difícil como persona". Él conectó con el personaje de Laura cuando vio la serie como espectador, siendo padre de un niño de nueve meses.

"Donde se emocionará la gente y conectará más es en el viaje de la madre soltera intentando hacer lo mejor para su propia vida y para su hijo", sostiene el actor. EFE

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