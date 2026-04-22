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Desmantelada en Almería la mayor plataforma de piratería de manga japonés en español

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Almería, 22 abr (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en Almería la mayor plataforma de distribución ilícita 'online' de manga en español, en una operación que se ha saldado con tres personas detenidas que pasaron a disposición judicial como presuntas responsables de un delito continuado contra la propiedad intelectual.

Según ha informado la Comisaría de Almería, este portal registraba un tráfico de millones de visitas mensuales en todo el mundo y facilitaba el acceso no autorizado a obras protegidas desde el año 2014 , consolidándose como el principal referente de piratería del sector para el mercado hispanohablante.

La investigación, que arrancó en junio de 2025, permitió descubrir un complejo entramado tecnológico en el domicilio del principal investigado en la ciudad andaluza.

Durante el registro, los agentes intervinieron dos dispositivos USB ocultos en el interior de un termómetro de pared que contenían monederos fríos de criptomonedas por un valor superior a los 400.000 euros.

Asimismo, la intervención ha logrado frustrar la puesta en marcha de una nueva página complementaria que el detenido se encontraba desarrollando.

El entramado generaba importantes ingresos económicos para sus administradores. Los investigadores han constatado unas ganancias obtenidas que superan los 4 millones de euros, un beneficio que procedía exclusivamente de un sistema de monetización basado en ventanas emergentes con publicidad orientada mayormente a la pornografía.

Esta situación generaba otra problemática social, puesto que muchos de los usuarios de la plataforma eran menores de edad.

Según la Policía, el cierre del portal ha causado un fuerte impacto internacional y reputacional sobre el sector editorial, ya que su actividad suponía un grave perjuicio a titulares de derechos, editoriales, traductores y al conjunto de la industria cultural.

De acuerdo a este cuerpo policial, la saturación publicitaria y la popularidad de la plataforma eran tales que su clausura ha provocado una amplia repercusión en redes sociales, alcanzando decenas de miles de interacciones. EFE

mma/fs/mcm

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