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Bildu pide a Sánchez un "acelerón" a la legislatura con "ambición social y plurinacional"

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Madrid, 22 abr (EFE).- EH Bildu ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dar un "acelerón" a lo que queda de legislatura con "ambición social y plurinacional" para cumplir con cuestiones pendientes, como por ejemplo la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europa.

En la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, le ha dicho a Sánchez que solo queda un año para que acabe la legislatura y aún quedan "muchas cuestiones" pendientes de sus pactos de investidura.

"Sabemos perfectamente que la aritmética no es fácil pero es la hora de intentarlo y de acelerar todas las transformaciones pendientes. Por eso le pregunto si tiene la disposición para dar el acelerón que esta legislatura necesita", ha señalado.

En este sentido, ha pedido a Sánchez "ambición social y plurinacional, voluntad y determinación" para hacer realidad asuntos como la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en Europa, la "ampliación del autogobierno" vasco, la prohibición de la compra de vivienda "especulativa" o la aprobación de una nueva ley de secretos oficiales.

Sánchez le ha respondido que tiene "total y absoluta voluntad política" para culminar todos los acuerdos con los grupos parlamentarios que apoyaron su investidura y ha señalado que, por ejemplo, en materia de vivienda el pasado martes aprobaron en el Consejo de Ministros un nuevo plan estatal para prohibir la venta de viviendas protegidas a "fondos buitre".

"Eso efectivamente ha molestado a alguna señora de alguna comunidad autónoma, como es el caso de la Comunidad de Madrid, donde efectivamente mucho de ese patrimonio público se ha vendido a fondos buitre", ha añadido en alusión a Isabel Díaz Ayuso.

Además, ha asegurado que su Gobierno está trabajando en lo urgente, con la aprobación de reales decretos leyes para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán, pero también en lo importante, con el "impulso a la descarbonización".

"A mí es lo que más me preocupa de, por ejemplo, los acuerdos que estoy viendo entre el Partido Popular y la ultraderecha; que aquello que funciona, que es el despliegue de las energías renovables que nos ha permitido tener un 30 % de precio de la electricidad más barato que la media europea, es lo que pretenden frenar. Pues nos tendrán enfrente", ha avisado. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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