Nogueras no ve argumentos para "no convocar elecciones" y Sánchez dice que hará de Cataluña y España "países mejores"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha preguntado este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "qué argumento democrático le queda para no convocar elecciones", a lo que el jefe del Ejecutivo ha respondido defendiendo su gestión y recalcando que sus políticas van a "hacer de España y Cataluña países mejores".

Ha sido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde Nogueras ha echado en cara al presidente que gobierna "de espaldas al Parlamento", bloquea las leyes que aprueban en la Cámara e impulsa una regularización masiva de inmigrantes que no se hace en otros países de la Unión Europea.

"¿Qué problema tienen en que se reconozcan derechos a quien vive aquí y contribuye al crecimiento económico del país?", le ha repreguntado Sánchez, incidiendo en que su Gobierno "va a reconocer derechos y a hacer de España y Cataluña países mejores".

(SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)