PP y Vox cierran el acuerdo en Aragón para investir presidente al 'popular' Jorge Azcón

Zaragoza, 22 abr (EFE).- El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la región, Alejandro Nolasco, han anunciado este miércoles en una comparecencia conjunta que ambos partidos han llegado a un acuerdo para la investidura de Azcón como presidente de la comunidad.
El acuerdo incluye el concepto de "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos, al igual que el alcanzado en Extremadura entre ambos partidos que ha permitido este miércoles la investidura de María Guardiola (PP). EFE
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