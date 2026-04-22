Espana agencias

El TSJCyL reduce de cinco a dos años de prisión la pena a un hombre por agresión sexual a una menor

Guardar

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCyL ha estimado parcialmente un recurso de apelación contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Segovia y ha reducido la pena impuesta --de cinco a dos años menos un día-- a un hombre condenado por un delito contra la libertad sexual de una menor de 13 años.

La Sala ha confirmado que los hechos, consistentes en besos en la boca y un tocamiento puntual en el pecho cometidos por un adulto de 32 años, suponen un delito de agresión sexual a menor de 16 años.

Asimismo, ha rechazado los argumentos de la defensa relativos a un supuesto error de prohibición basado en factores culturales, así como la aplicación de la denominada 'cláusula Romeo y Julieta' ya que considera que la diferencia de edad entre autor y víctima excluye cualquier proximidad relevante.

No obstante, el Tribunal discrepa de la calificación jurídica realizada en instancia en lo relativo a la pena, según informa el alto tribunal a través de un comunicado remitido a Europa Press.

En particular, descarta la aplicación automática de la agravante de relación de pareja porque dicha circunstancia no puede operar de forma mecánica, sino que exige un plus de gravedad, como una situación de dominación o aprovechamiento, que no se aprecia en este caso.

Además, advierte de que utilizar la relación afectiva para agravar la pena podría suponer una doble valoración del mismo hecho, contraria al principio de proporcionalidad.

Por el contrario, la Sala ha considerado procedente aplicar la modalidad atenuada del delito, al apreciar que los hechos presentan una menor entidad dentro del tipo penal: no hubo violencia ni intimidación, no existió acceso carnal ni contacto genital, y no consta afectación psicológica acreditada en la víctima.

En consecuencia, el TSJCyL ha rebajado la pena de cinco años de prisión inicialmente impuestos a dos años menos un día, al entender que esta sanción se ajusta mejor a la gravedad concreta de los hechos.

El Tribunal ha subrayado que la conducta sigue siendo delictiva y merecedora de reproche penal, pero ha argumentado que la respuesta debe ser proporcional a la entidad real del daño causado y a las circunstancias específicas del caso.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Retrasos, colas y resignación: Burgos busca la normalidad tras arder la mitad de sus buses

Infobae

Alegría vaticina para el pacto PP-Vox una caducidad "más corta que la de los yogures"

Infobae

Las cartas de los exjefes de ETA: Anboto y Txeroki reconocen el daño causado

Infobae

López del Hierro confirma que presentó a Cospedal y Villarejo en la sede del PP: "Él tenía interés"

López del Hierro confirma que presentó a Cospedal y Villarejo en la sede del PP: "Él tenía interés"

Matarazzo rota a casi todos mientras que Bordalás apuesta por la continuidad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España enviará a Ucrania “un número importante” de vehículos tácticos blindados y munición de artillería de 155 milímetros

España enviará a Ucrania “un número importante” de vehículos tácticos blindados y munición de artillería de 155 milímetros

Vox vuelve al Gobierno de Azcón con una vicepresidencia y tres consejerías: “Los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber”

PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

Zapatero afea a María Corina Machado no haberse reunido con Sánchez: “En la vida es muy importante saber quién es agradecido”

Hacienda señala que Víctor de Aldama habría defraudado 1,6 millones de euros mediante el negocio de las mascarillas investigado en el ‘caso Koldo’

ECONOMÍA

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa

Vivir en España es cada vez más caro: los alimentos se disparan un 45% desde 2021 frente al 17% que suben los salarios

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

DEPORTES

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Roberto Bautista dice adiós en Madrid: “Me voy en paz con todo lo que he dado por el tenis”

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013