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Sergio González: "Nos hemos vaciado, hemos intentado hacerlo lo mejor posible"

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Cádiz, 22 abr (EFE).- Sergio González, quien ha sido destituido este miércoles como entrenador del Cádiz tras llegar al cargo el pasado 9 de marzo en sustitución de Gaizka Garitano, ha señalado que él y su equipo técnico se han "vaciado" y que han "intentado hacerlo lo mejor posible".

"Me da mucha pena volver a abandonar esta casa, la que considero mi casa. Me da mucha pena no estar más tiempo con vosotros, no disfrutar más veces de vosotros. Es verdad que hemos dado todo", ha apuntado el entrenador catalán en unas declaraciones dirigidas a la afición cadista distribuidas por el club.

Sergio González ha señalado que han intentado "hacerlo lo mejor posible. Por trabajo no ha sido, pero muchas veces esto no son matemáticas. Muchas veces el trabajar mucho no significa que lleguen los resultados".

"Os deseo todo lo mejor. Desde casa voy a estar animando a que se cumpla el objetivo. Es verdad que ha sido una travesía, un camino tal vez demasiado corto, se nos ha quedado escaso, donde realmente nos ha faltado meter más ingredientes a la pócima. Pero así ha sido el destino, así es el fútbol, así ha pasado y, a pesar de que no queríamos que pasara nunca, pues ha sucedido", ha relatado el ya extrenador cadista, quien ha sido sustituido por el guipuzcoano Imanol Idiakez.

"Os animo a que sigáis así, a que apoyéis al equipo y nos iremos viendo por el Nuevo Mirandilla. Un abrazo muy fuerte y gracias por vuestro cariño. Gracias por todas las muestras de apoyo que he recibido y os digo que confiaba en que con nosotros se iba a conseguir el objetivo, pero confiado de que sin nosotros también se va a conseguir", ha resaltado Sergio González.

El equipo amarillo está situado en la decimoctava plaza de la clasificación con tres puntos de ventaja sobre las posiciones de descenso, al acumular 38 por los 35 del Zaragoza, que es el que marca la zona de la pérdida de la categoría. EFE

jsb/agr/arh

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