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Iñigo Pérez sobre su futuro: "No procede hablar del entrenador, nos debilita como grupo"

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Madrid, 22 abr (EFE).- Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano y que acaba contrato el próximo 30 de junio, declaró este miércoles que "no procede hablar de eso ahora" porque les "debilita como grupo" y aseguró que para este jueves, frente al Espanyol, deben dejar de lado el pensamiento de la Liga Conferencia y centrarse en el "ilusionante objetivo" de la permanencia en Primera.

A falta de dos meses para que expire su contrato ya han comenzado a surgir rumores sobre el futuro de Iñigo Pérez. Uno de ellos es que podría tener un acuerdo verbal con el Villarreal.

"No me enteré y me enfadé con uno de mis jugadores que me hizo la broma. Si algo he intentado es que todos entiendan que lo importante es lo colectivo. No procede ahora mismo hablar de eso porque nos debilita como grupo. Ni hablar del entrenador ni de un jugador”, dijo en conferencia de prensa Iñigo Pérez, que evitó profundizar en el tema.

El compromiso más inminente del Rayo es el de este jueves contra el Espanyol, que llega a Vallecas tras encadenar catorce jornadas de Liga sin ganar.

“Llegamos con algunas bajas que conocéis. Ahora hay que ir gestionando tal cantidad de partidos. Nadie puede estar debilitado o con sensación de tristeza. Es un momento muy bonito de la temporada y aunque las lesiones musculares se intenten manejar estamos supeditados a la fortuna. No podemos hacer mucho más”, comentó.

"Respecto al Espanyol no le he seguido durante 2026. Mañana, a pesar de lo que lleves en la mochila, tiene poco que ver. Hay que 'resetear'. Espero un escenario diferente a lo vivido. Los conocemos y nos han ganado siempre. Estaremos mejor o peor pero la exigencia es la más alta. Es el tramo final y es imposible que baje”, manifestó.

“Aunque metas horas y veas detalle, el exceso de análisis provoca parálisis. Estamos preparados. La parte mental es fundamental, el 99% de los objetivos para saber gestionar la euforia o la frustración. Hay fases sostenidas por el fútbol y la psicología”, apuntó.

Para mañana, el técnico navarro espera "un partido cerrado".

"La temperatura plomiza y pegajosa va a ese escenario futbolístico. Ojalá generemos ocasiones y una sensación de dominio sobre ellos. Saldremos a marcar y controlar el partido", declaró Iñigo Pérez, que no quiere hablar de momento de la eliminatoria de semifinales de la Liga Conferencia contra el Estrasburgo.

"Cada jugador tiene sus sueños y cuanto más fácil sea el pensamiento, mejor. Me llama mi madre y me pregunta por la 'Conference'. Es normal. Hay que ser contundentes y disciplinados y ambos objetivos, ambos, son ilusionantes. También la permanencia, tanto como un título. Este año es especialmente difícil”, concluyó. EFE

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