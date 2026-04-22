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Nofumadores pide que España siga al Reino Unido en la prohibición de venta de tabaco

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Madrid, 22 abr (EFE).- La plataforma Nofumadores.org reclama a España que siga el ejemplo del Reino Unido y prohíba de por vida la venta de tabaco a todos los nacidos a partir del 1 de enero de 2009, con el objetivo de establecer un modelo de "generación libre de humo".

En un comunicado de prensa, Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org, reclama al Gobierno que incluya la abolición progresiva de la venta de tabaco y productos de nicotina a los nacidos a partir de 2009 en la modificación de la ley del tabaco, que se encuentra en trámite parlamentario.

Y por ello, pide a los partidos políticos españoles "la altura de miras necesaria para alcanzar el mismo consenso que han alcanzado los parlamentarios en el Reino Unido, y proteger así a las futuras generaciones de una adicción que sigue siendo promovida por la industria de la nicotina".

Esta organización califica la medida adoptada por el Parlamento del Reino Unido, que a falta de la sanción real entrará en vigor previsiblemente el próximo año, como una "intervención de calado histórico a una altura similar a la abolición de la esclavitud por el Parlamento británico en 1807, orientada a prevenir la principal causa de mortalidad evitable y a reducir la enorme carga sanitaria de un producto que desprecia la vida humana".

Nofumadores.org recuerda que su petición de que España adopte esta medida se remonta a 2020, ya que "el tabaco no puede seguir siendo un producto de consumo normalizado", afirma Fernández Megina, quien defiende esta iniciativa porque "la prohibición generacional no criminaliza al fumador actual, sino que protege a quienes aún no han sido expuestos a la adicción”.

Y añade que "tampoco supone una discriminación o falta de igualdad, sino una regularización de la venta de un producto altamente adictivo que se puede comparar con la actual prohibición de venderlo a menores de 18 años".

Entre las demandas de la organización, figura también endurecer la regulación de vapeadores y nuevos dispositivos de nicotina, prohibiendo los sabores y los de un único uso, así como ampliar los espacios libres de humo (incluyendo terrazas y entornos infantiles) y "blindar la legislación frente a la interferencia de la industria tabacalera".

En este sentido, el comunicado añade: "El peso exportador de Canarias, favorecido por un régimen fiscal ventajoso para el tabaco y una normativa distinta a la del resto de España, junto con la producción tabaquera de Extremadura, otorga a la industria del tabaco una gran capacidad de presión en nuestro país", que impide la adopción de medidas eficaces. EFE

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