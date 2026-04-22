Espana agencias

Tensión entre la juez Palacios y la letrada del PSOE en la declaración de López del Hierro

Guardar

Madrid, 22 abr (EFE).- El juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, ha sido escenario de un nuevo episodio de tensión entre la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, y la letrada del PSOE Gloria de Pascual, durante la declaración de Ignacio López del Hierro.

El exmarido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal ha declarado durante una hora como testigo en la Audiencia Nacional, en una causa en la que están acusados el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz o el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, y en la que él también estuvo imputado, aunque finalmente se sobreseyó la investigación en su contra.

Por este motivo, la jueza le ha informado que al poder reabrirse la investigación, está amparado por ley para no responder preguntas que sean incriminatorias y, desde ese prisma, ha hecho múltiples correcciones a la letrada del PSOE, y el intercambio entre ambas ha copado prácticamente toda la declaración.

Desde el inicio del interrogatorio, cuando la letrada ha preguntado al testigo acerca de qué relación le liga a Cospedal, la magistrada ya ha advertido a esta abogada de que no puede hacer preguntas acerca de la ex secretaria general del PP porque no está acusada en este juicio, lo que ha llevado a Gloria de Pascual a formular una protesta.

"Aquí no estamos en el caso Gürtel", ha repetido Palacios, a lo que la letrada del PSOE le ha respondido en varias ocasiones que "no se puede entender Kitchen si no se entiende Gürtel".

"Seremos más o menos listos o torpes, pero los relatos de la acusación los hemos entendido. Hasta donde nos alcanza los hemos entendido", ha replicado la magistrada, señalando que su "norte" son los escritos de acusación y defensa y pidiendo centrar el interrogatorio en la operación Kitchen datada entre 2013 y 2015.

La dinámica de corrección y protesta se ha seguido repitiendo y apenas se han podido escuchar las respuestas del testigo, que sí ha llegado a decir que fue él quien presentó al excomisario José Manuel Villarejo a Cospedal y que no le hicieron encargos, aunque sí hablaron sobre la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá.

La jueza ha corregido a la letrada en lo referente a documentación con información restringida y también cuando le ha preguntado a López del Hierro por una reunión de Juan Cotino con los excomisarios José Luis Olivera y José Manuel Villarejo.

"Le tengo que decir esto claramente: el testigo viene por hechos de otros y además con el plus de la condición de investigado porque está sobreseída la causa, no la tiene definitivamente archivada. Entonces el tribunal tiene que velar por lo que le he dicho", ha insistido la magistrada, que en medio de la tensión incluso ha parado el interrogatorio durante cinco minutos.

Finalmente, la letrada del PSOE ha concluido sus preguntas; el abogado de Podemos, que pidió citar a este testigo, ha declinado preguntar y por parte de las defensas ha intervenido únicamente el letrado del chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, presunto confidente de la trama, que ha pretendido que López del Hierro reiterase que no conocía al conductor, por lo que también ha sido corregido por Teresa Palacios.

El empresario Ignacio López del Hierro, apodado el Polla por el excomisario Villarejo, estuvo imputado en la instrucción por las sospechas del juez sobre que podía estar involucrado en la captación del exchófer de Bárcenas, pero finalmente se sobreseyó la causa en su contra al considerar débiles las razones para justificar su incriminación, una decisión que avaló la Sala de lo Penal.

En este juicio, pese a que el PSOE lo pidió en las cuestiones previas, no se analiza una posible conexión política con el Partido Popular de esta trama presuntamente orquestada desde el Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy. EFE

Últimas Noticias

Nofumadores pide que España siga al Reino Unido en la prohibición de venta de tabaco

Infobae

El TSJCyL reduce de cinco a dos años de prisión la pena a un hombre por agresión sexual a una menor

Infobae

Sergio González: "Nos hemos vaciado, hemos intentado hacerlo lo mejor posible"

Infobae

Iñigo Pérez sobre su futuro: "No procede hablar del entrenador, nos debilita como grupo"

Infobae

El exmarido de Cospedal confirma que fue él quien le presentó a Villarejo en Génova

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España enviará a Ucrania “un número importante” de vehículos tácticos blindados y munición de artillería de 155 milímetros

España enviará a Ucrania “un número importante” de vehículos tácticos blindados y munición de artillería de 155 milímetros

Vox vuelve al Gobierno de Azcón con una vicepresidencia y tres consejerías: “Los aragoneses pidieron más Vox y es lo que va a haber”

PP y Vox sellan un acuerdo para gobernar en Aragón que permitirá la investidura de Jorge Azcón

Zapatero afea a María Corina Machado no haberse reunido con Sánchez: “En la vida es muy importante saber quién es agradecido”

Hacienda señala que Víctor de Aldama habría defraudado 1,6 millones de euros mediante el negocio de las mascarillas investigado en el ‘caso Koldo’

ECONOMÍA

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Desde 1.800 hasta 3.000 euros: estas son todas las especialidades de la Guardia Civil y cuánto se cobra en cada una

Ni Suecia ni Alemania: este es el país de Europa con los sueldos más altos

España puede alcanzar el 100% de producción de energía renovable 10 años antes que el resto de Europa

Vivir en España es cada vez más caro: los alimentos se disparan un 45% desde 2021 frente al 17% que suben los salarios

España cumple con Bruselas: cerró 2025 con un déficit del 2,4%, el menor en 18 años, y una deuda del 100,7%, la más baja desde hace seis

DEPORTES

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

Los nombres que se escuchan en los audios de la red de escorts de la Serie A: desde Ruggeri hasta un tal Álvaro, pasando por el hijo de Maldini

El peluquero de Cucurella filtra la alineación del Chelsea antes del partido ante el Brighton y el equipo acaba perdiendo por goleada

Roberto Bautista se despide para siempre del Mutua Madrid Open tras caer ante el argentino Tirante

El Supremo absuelve a Neymar y a los exdirectivos del Barça en la causa de su fichaje por el equipo azulgrana en 2013

Davidovich habla sobre Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open: “Los dotes tenísticos los tiene, es cuestión de ponerlo en el buen camino para que sea un gran jugador”