Ali Smith: "Los libros son tan poderosos que hacen enfurecer a los tiranos"

Barcelona, 22 abr (EFE).- La escritora escocesa Ali Smith ha dado el pistoletazo de salida al Sant Jordi 2026 con un pregón en el que ha reivindicado la importancia de la literatura y la lectura, y en el que ha subrayado que "los libros son tan poderosos que hacen enfurecer a los tiranos".

En el acto, celebrado este miércoles en el Saló de Cent del Ayuntamiento de Barcelona, la autora ha incidido en que la lectura es "una herramienta muy poderosa" en un mundo en que "los poderes establecidos preferirían que no pensáramos, que no analizáramos, que no fuéramos conscientes del pasado, ni de su relación con el futuro, ni de la manera como los relatos actúan en nosotros".

"¿Por qué importan los libros, por qué importa leer?", se ha preguntado en su intervención la escritora originaria de Inverness, a lo que ha respondido que "no solo por el placer profundo que nos dan, también para aprender las habilidades de leer un mundo", ya que "leer nos da herramientas para analizar las estructuras de todo".

Así, Smith ha señalado que "gran parte de lo que sucede en el mundo tiene que ver con la creación de relatos" y que leer nos ayuda a "prestar atención" a ellos.

"En un momento en que las fuentes fiables desaparecen cada día de nuestras pantallas, en un momento en que por fuerzas inmensamente poderosas somos más útiles como datos que como seres humanos, los libros son uno de los antídotos", ha reflexionado la autora del 'Cuarteto estacional'.

"Por eso los libros son muy poderosos, tanto que hacen enfurecer a los tiranos. Los tiranos y los demagogos odian todas las artes, porque las artes son más poderosas de lo que ellos nunca serán", ha subrayado Smith.

Como muestra de esto, la escritora ha explicado que "las bibliotecas vuelven a estar amenazadas" por Estados que van "de Rusia a los Estados Unidos".

"Los ataques a las bibliotecas son siempre la prueba de que hay tiranía en marcha, que alguien, en algún lugar, quiere controlar el relato. Y cuando los Estados o sus instituciones atacan y menosprecian a los libros, a las bibliotecas o a las personas que trabajan en ellas, sabes que lo que está pasando es exactamente lo contrario de la libertad", ha añadido la autora de 'Biblioteca pública'.

En su intervención, Smith también ha reivindicado los libros como algo que es "mucho más que un objeto".

"Los libros son el mundo, viajan con nosotros y nos acompañan en el camino. Cuando alguien abre un libro, lo que sucede es justo lo contrario al aislamiento; nunca estás solo cuando lees", ha subrayado la escritora de 'Gliff'.

Así, la escocesa también ha señalado que cuando leemos "entramos en diálogo con la voz, con el lenguaje, con el significado, con el pensamiento, con la verdad, con la ficción, con otros tiempos y con otras historias".

"Un libro es un organismo vivo porque el lenguaje mismo es vivo. Incluso un encuentro mínimo y fugaz entre dos o tres palabras es como un microcosmo de todas las estructuras, incluidas las sociales, y el lenguaje, tan rico en significado", ha sentenciado Smith. EFE

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