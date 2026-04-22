Xammar-Cardona, líderes y Mas-De Maqua, décimos en la tercera jornada en Hyères

Redacción Deportes, 22 abr (EFE).- La tercera jornada de la Semana Olímpica Francesa de Vela y la primera de finales en Hyères terminó con Jordi Xammar y Marta Cardona liderando la general tras un pleno de tres victorias y con Silvia Mas y Alejandro de Maqua cayendo hasta la décima posición en el 470 mixto.

En una jornada con condiciones de viento fuerte, los campeones del mundo Jordi Xammar y Marta Cardona firmaron una actuación idílica en la que encadenaron tres victorias que les sitúan en lo más alto de la clasificación del grupo oro, según informó la Real Federación Española de Vela (RFEV).

"Era un día para arriesgar apretando el barco y eso hemos hecho. Parece muy fácil pero lo cierto es que es muy difícil hacer tres primeros en Hyères en un grupo oro con 19 barcos de un nivel tan alto", declaró Xammar, que junto a su pareja aventaja en cuatro puntos a los campeones de Europa Martin Wringley y Bettina Harris, sus inmediatos perseguidores.

La otra pareja española, formada por Silvia Mas y Alejandro de Maqua, firmó una serie de parciales que los hicieron descender cuatro puestos en la general, pasando de la sexta a la décima posición provisional del 470 mixto. EFE