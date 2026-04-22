Benjamin Bonzi, primer rival de Sinner en Madrid

Madrid, 22 abr (EFE).- El francés Benjamin Bonzi se convirtió en el primer rival del número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, en el Masters 1.000 de Madrid, al vencer a su compatriota Titouan Droguet por 6-7 (4), 7-6 (4) y 6-4.

Bonzi, situado actualmente en el puesto 104 del 'ranking' aunque llegó al número 42 en febrero de 2023, tardó dos horas y media en superar a Droguet, procedente de la previa también y con el que nunca se había enfrentado.

Nacido en Nimes hace 29 años, ganó el torneo de Metz en 2024, su único título, y disputó sin éxito las finales de Marsella y Pune en 2023.

Este año solo ha jugado en el cuadro principal del Abierto de Australia, sin pasar del primer tramo, y en el Masters 1.000 de Indian Wells, donde ganó un partido, a su compatriota Valentin Royer, pero cayó en el siguiente ronda ante el argentino Francisco Cerúndolo.

Benjamin Bonzi juega por segunda vez en la Caja Mágica. Debutó en 2025 y llegó hasta tercera ronda. Se impuso primero al croata Marin Cilic y después al polaco Hubert Hurkacz, aunque se retiró, y fue eliminado, contra el estadounidense Taylor Fritz.

Bonzi jugará por cuarta vez con Sinner, con el que siempre ha perdido. Coincidieron por primera vez en Roland Garros en 2020 y dos años más tarde en el Masters 1.000 de Indian Wells, donde llevó al número uno del mundo a la tercera manga, igual que en 2023 en Róterdam. EFE