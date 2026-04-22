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Exjefe de Policía Judicial niega que pidiese al investigador de Gürtel borrar a "M. Rajoy"

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Madrid, 22 abr (EFE).- El que fuese máximo responsable de la Comisaría General de Policía Judicial José García Losada ha negado este miércoles que pidiese al investigador de la trama Gürtel Manuel Morocho que eliminase de sus informes las referencias a "M. Rajoy", en alusión al expresidente del Gobierno.

La Audiencia Nacional ha retomado este miércoles el juicio de Kitchen, con diez acusados, entre los que figuran el ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y el ex secretario de Seguridad Francisco Martínez, por esta presunta operación orquestada entre 2013 y 2015 para hacerse supuestamente con documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP cuando se investigaba Gürtel y la caja B.

En la jornada de este miércoles ha declarado García Losada, que desempeñó su cargo entre julio de 2012 y el 18 de octubre de 2013, y que ha tachado de "absurdo" que haya dado estas órdenes de suprimir las referencias.

"Lo que sí que se le puede decir es que antes que concluir que M. Rajoy, este, el otro o el de la moto se han beneficiado de ciertas cantidades, habrá que someter estos informes a unas pruebas periciales", ha dejado claro García Losada. EFE

(foto (vídeo) (audio)

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