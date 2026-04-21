Un mensaje de Protección Civil confirma que alertó a Emergencias sobre la rambla del Poyo

València, 21 abr (EFE).- La jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Patricia García, que declaró ayer como testigo ante la jueza que investiga la gestión de la dana, alertó sobre la inundación del barranco del Poyo a Emergencias (Generalitat Valenciana) a las 19:42 horas.

Así consta en un mensaje de WhatsApp que esta testigo remitió a la jefa del servicio de Emergencias, Inmaculada Piles, aquella tarde y que ha sido incorporado al sumario, según han informado fuentes judiciales personadas en la causa.

García informó a Piles de que el alcalde de Picanya pedía ayuda porque en una calle aledaña al barranco del Poyo, con casas bajas, los vecinos "no pueden subir" y "dicen que el 112 no les atiende".

E insistía: "Inma intentad responder a esto", "estamos en el Cecopi" y la "Guardia Civil -está- desbordada".

Unos 24 minutos después, a las 20:06, Piles le respondió: "Porque estamos todos desbordados, a ver qué puede hacerse", y a los tres minutos García contestó: "Ya lo sé Inma. Lo que se pueda".

García declaró este lunes que el día de la dana intentó comunicar con los responsables de emergencias de la Generalitat a las 18:29 horas para sugerir el envío de un Es-Alert que finalmente se lanzó a las 20:11 horas.

Concretamente, señaló que llamó a las 18:29 horas al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, ya que desde Madrid le habían preguntado por qué no se empleaba esta herramienta de aviso masivo a la población, pero Suárez no le cogió la llamada.

A continuación, llamó a la jefa de servicio de Emergencias de la Generalitat, Inmaculada Piles, a la que le dijo que le habían recordado desde Madrid que existía la opción de mandar un Es-Alert. EFE