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Pamplona acoge el rodaje de una serie inspirada en la desaparición del Nani

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Pamplona, 21 abr (EFE).- Pamplona se ha convertido en escenario del rodaje de una nueva serie de ficción inspirada en la desaparición del Nani, un proyecto que da continuidad al universo de la miniserie 'El Marqués' y que refuerza el posicionamiento de Navarra como destino para producciones audiovisuales.

El director general de Unicor, Víctor García Martín, y el consejero delegado de Mediterráneo, Ghislain Barrois, han destacado en declaraciones a EFE que el proyecto cuenta con un rodaje de unos 50 días, de los que ya se ha completado la mayor parte, y que se desarrolla en distintas localizaciones de la Comunidad Foral.

La nueva entrega girará en torno a la desaparición del atracador Santiago Corella, el Nani, un suceso que conmocionó a la sociedad española de la época. Fue arrestado en 1983, acusado de robar en una joyería de Madrid y haber matado al dueño. El Nani fue conducido a dependencias policiales y nunca más se supo de él.

El rodaje se está desarrollando en diferentes puntos de Pamplona y su entorno, con la participación de equipos locales y bajo la coordinación de profesionales conocedores del territorio.

Uno de los elementos destacados del proyecto es la capacidad de transformar las localizaciones. “Cuando se vea la serie, muchos de los espacios no van a ser reconocibles. Parte de la historia transcurre en Madrid, pero está rodada aquí, y el espectador no tendrá claro dónde está cada escena”, ha señalado García, aludiendo a “la magia de la ficción”.

Además, ha confirmado que el rodaje incluye tanto interiores como exteriores y que se han utilizado diversas localizaciones en Navarra, algunas de ellas alejadas del núcleo urbano de Pamplona.

El equipo prevé finalizar las grabaciones en las próximas semanas. EFE

(foto) (vídeo)

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