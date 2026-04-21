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Otro notario tampoco comprobó que los SMS clave en el caso Kitchen eran de Fernández Díaz

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Madrid, 21 abr (EFE).- Alberto Vela, el segundo notario ante el que el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez registró mensajes claves en Kitchen que atribuyó al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, tampoco ha podido asegurar ante el tribunal que dichos SMS procedieran realmente del exministro.

Como hiciese la semana pasada otro notario, Vela ha declarado este martes como testigo ante la Audiencia Nacional, donde el exministro del Interior y su ex número dos están siendo investigados, junto a otros ocho acusados, por una presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y sustraerle documentación que pudiera resultar comprometedora para el PP entre 2013 y 2015, cuando se investigaba Gürtel y la caja B del PP.

Vela, "amigo" del exsecretario de Estado, fue uno de los dos notarios ante los que Francisco Martínez registró en 2019 mensajes que supuestamente se intercambió en 2013 con el exministro del Interior, que fueron claves para situar a Fernández Díaz en esta presunta trama y que la defensa de este acusado pone en duda.

En concreto, registró mensajes atribuidos al ministro y relativos al chófer de Luis Bárcenas, Sergio Ríos, otro de los acusados y supuesto confidente de la trama, como el que decía: "Chófer B. Sergio Javier Rios Esgueva (ahora hace esa función con su mujer)”, fechado el 13 de julio de 2013, así como otros sobre la coordinación para obtener información: “Total coordinación y medios. Hay que conseguir esa info...”.

Como el otro notario al que acudió Francisco Martínez, tampoco este profesional ha podido concluir que los mensajes registrados provinieran realmente del exministro.

Así, Vela, contra quien abrió diligencias el juez instructor de Kitchen, ha explicado que él hizo un acta a partir de los mensajes que vio con sus propios ojos en el terminal móvil de Francisco Martínez, intercambiados con un contacto que en la agenda telefónica se correspondía con el exministro Jorge Fernández Díaz.

Sin embargo, este notario no comprobó que dicho contacto se correspondiese efectivamente con el exministro del Interior puesto que él, ha explicado, no puede hacer dichas comprobaciones de carácter pericial.

"Yo lo que puedo hacer es dejar constancia en el acta de lo que veo y percibo por mis sentidos", ha explicado, y ha dicho que dejó constancia de los mensajes que le pidió el requiriente, Francisco Martínez, y no de otros mensajes posteriores o anteriores.

También ha restado importancia a los pantallazos que adjuntó en el acta, pues la imagen "no es lo importante", sino que bastaba con la fe del notario de que "en el terminal constan aquellos mensajes" y así lo comprobó él.

Además, Vela, a quien se le abrieron diligencias en instrucción por ponerse en contacto con el número dos de Interior dos días después de que se le comunicara la causa y la obligación de guardar secreto, ha desvinculado de esta causa la comunicación que mantuvo con su "amigo" Francisco Martínez en marzo de 2020 respecto a borrar unos mensajes, que según ha dicho se referían a mensajes suyos "subidos de tono" que no quería que viesen sus hijos. EFE

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