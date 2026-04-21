Torres acusa al PP de usar la financiación local para "dar una derrota" al Gobierno

Madrid, 21 abr (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado este martes al PP de usar la financiación local para "dar una derrota" al Gobierno, aunque ello sea "malo para los vecinos", y ha recriminado a los populares que "den lecciones" cuando se dedican "a bloquear" medidas que benefician a los ayuntamientos.

Torres ha respondido así en la sesión de control al Gobierno en el Senado a una pregunta del PP que relaciona la partida aprobada el 10 de marzo por el Consejo de Ministros de 1.339 millones de euros para el Ministerio de Defensa con la "detracción" de esos recursos a los municipios.

"¿Cómo valora el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática la detracción de más de 1.300 millones de euros destinados a ayuntamientos y diputaciones para financiar un crédito extraordinario al Ministerio de Defensa?", ha preguntado el senador del PP Fernando Priego.

Torres ha afeado al senador su "muy poca buena fe" al relacionar la partida de Defensa con una detracción de recursos a los ayuntamientos y diputaciones y ha recordado que el Gobierno aprobó en 2023 una partida municipal de 1.300 millones de euros por la merma de ingresos durante la pandemia.

Le ha recriminado que el PP haya pedido en numerosas ocasiones que el Gobierno permitiera a los ayuntamientos "el uso de las inversiones financieramente sostenibles" y que hayan votado en contra en el Congreso, al igual que lo hicieron en contra del objetivo de déficit municipal.

El senador del PP ha acusado al Gobierno de exigir "todo" a los ayuntamientos sin apenas otorgarles recursos, lo que, en su opinión, pone "contra las cuerdas a las entidades" con cuestiones como la tasa de basuras o la ley de bienestar animal y le ha pedido "sensibilidad".EFE