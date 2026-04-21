El menor que violó y asesinó a una mujer en Zamora en 2018, en libertad en dos semanas

Zamora, 21 abr (EFE).- El menor que violó y asesinó a una mujer en Castrogonzalo (Zamora) en 2018, cuando tenía 16 años, saldrá en libertad en dos semanas al haber cumplido el tiempo de internamiento de ocho años al que fue condenado, el máximo que contempla la Ley del Menor, han informado fuentes de las partes personadas en la causa.

El menor residía en el mismo pueblo en el que mató a Leticia Rosino, de 32 años, y cuya familia ha impulsado una recogida de 130.000 firmas presentadas en el Congreso de los Diputados hace unos días para endurecer esa ley.

Aunque saldrá del régimen de internamiento que ha cumplido durante ocho años el próximo 3 de mayo, el autor del asesinato, que se encuentra en la prisión de Álava, no podrá regresar al municipio zamorano en el que cometió el crimen, ni al de Tábara, en el que reside la familia de la víctima y del que era originaria Leticia Rosino.

El condenado estará durante los próximos cinco años en libertad vigilada y durante ese tiempo deberá someterse a un programa específico de educación sexual y otros programas formativos y terapéuticos.

Asimismo, tendrá que comunicar cualquier cambio de residencia o actividad laboral, ya que su idea inicial, según se ha comunicado a las partes personadas en la causa, es la de quedarse a vivir en el País Vasco.

El condenado fue internado inicialmente en el centro Zambrana de Valladolid, posteriormente en la prisión salmantina de Topas y de allí fue enviado a la del País Vasco en la que se encuentra actualmente. EFE

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