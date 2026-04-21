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Guardiola defiende el pacto con Vox que augura "duradero, fiable y de mirada larga"

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Mérida, 21 abr (EFE).- La candidata del PP a la Presidencia de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido este martes el pacto de gobierno alcanzado con Vox, que augura "duradero, fiable y de mirada larga" y con la naturalidad y la serenidad de "quien sabe qué hace y por qué lo hace".

Así lo ha asegurado en su discurso en la primera sesión del segundo Debate de Investidura al que se presenta tras las elecciones del 21 de diciembre, que llega cuatro meses después y del que, a diferencia del anterior, saldrá elegida mañana como presidenta del ejecutivo extremeño, merced al acuerdo con Vox.

Ha recordado que hace apenas unas semanas compareció para pedir la confianza de la Asamblea, que no logró, y hoy vuelve "no para repetir lo ya dicho" sino para ofrecer una salida a Extremadura, asumir una responsabilidad y proponer un gobierno de transformación porque "eso es lo que la gente espera de nosotros".

"Sé que el acuerdo ha generado ruido. Sé que ha habido muchas interpretaciones interesadas, advertencias y proclamas", ha dicho la candidata del PP, que ha asegurado que "lo que está firmado es lo que se llevará a cabo" y ha instado a leer el acuerdo y profundizar en él porque "este gobierno jamás va a incumplir la ley".

pcm/oli

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