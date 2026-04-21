Espana agencias

Relacionan dieta, tabaco o pesticidas con el cáncer de colon en menores de 50 años

Guardar

Barcelona, 21 abr (EFE).- Un estudio del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) relaciona cambios epigenéticos (los 'interruptores' que activan o desactivan genes) provocados por dieta, tabaco y exposición a pesticidas con el desarrollo de cáncer colorrectal en personas menores de 50 años.

"Hemos identificado factores de riesgo asociados con el cáncer colorrectal de aparición temprana, que son diagnosticados antes de los 50 años y que son menos frecuentes, aunque la incidencia en esta franja de edad ha crecido mucho en los últimos 30 años", ha explicado a EFE el investigador José Antonio Seoane, jefe del Grupo de Biología Computacional del VHIO.

Según Seoane, en este incremento en personas jóvenes "tiene que haber algún factor ambiental", como la dieta, la polución o la exposición a algunos productos, que haga que aparezcan más tumores, ha añadido.

En este contexto, este estudio, publicado este martes en la revista Nature Medicine, analiza el impacto en el cáncer colorrectal de lo que se conoce como exposoma, que hace referencia a todos los factores ambientales que pueden afectar a la salud de una persona desde que nace: la dieta, la exposición a contaminación o productos nocivos, el tabaco y otros elementos del estilo de vida.

Si bien los genes son elementos que no se puede modificar a lo largo de la vida, la epigenética si es moldeable, pues es un sistema que sirve para activar o desactivar los genes, como si fuera un interruptor, sin cambiar la secuencia del ADN.

Un ejemplo de la epigenética es la metilación, una pequeña marca química que se coloca sobre el ADN.

A partir de datos del Cancer Genome Atlas (un programa que recopila datos de tumores y genes) y otros nueve grupos independientes de pacientes, el equipo investigador comparó las marcas epigenéticas de metilación en pacientes jóvenes (menores de 50 años) con cáncer colorrectal con las de pacientes mayores de esa edad.

En el análisis observaron diferencias en las firmas epigenéticas asociadas a dieta, tabaco y exposición a pesticidas, concluyen los investigadores.

Seoane ha explicado que, si bien la asociación entre dieta o tabaco con el cáncer se había observado en otros estudios, lo que más "llamó la atención, porque no se había visto nunca antes", es la relación con los pesticidas, y en concreto con un herbicida extendido en Estados Unidos: el picloram.

Los investigadores comprobaron, a partir de datos poblacionales, que los condados de Estados Unidos con mayor utilización de este herbicida registran tasas más altas de cáncer colorrectal en jóvenes.

El picloram es un herbicida que se empezó a utilizar a mediados de la década de los 60 del siglo pasado, por lo que los pacientes con cáncer colorrectal mayores de 50 años no habían estado expuestas durante su infancia a este producto, mientras que los casos de inicio temprano (menores de 50 años) sí lo estuvieron y durante una mayor parte de su vida, lo que podría explicar las diferencias en el desarrollo del cáncer.

Si bien este pesticida está extendido en Estados Unidos, en Europa en cambio "está muy controlado", por lo que Seoane descarta que haya crecido la incidencia en este continente por la exposición a este producto.

Esta investigación ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación “la Caixa” y de la Asociación Española Contra el Cáncer. EFE

(vídeo) (audio)

Últimas Noticias

Confirman que llamar "secta destructiva" a los Testigos de Jehová no es delito

Infobae

Las juventudes de Junts redoblan su campaña para retirar la Creu de Sant Jordi a Mendoza

Infobae

Hojas de cardo, calabazas y alcachofas se transforman en joyas únicas y originales

Infobae

Educación revisará antes del verano el número de alumnos en las aulas de 0 a 3 años

Infobae

Esparreguera afirma colaborar "plenamente" con la investigación por malversación al exalcalde jefe de gabinete de Illa

Esparreguera afirma colaborar "plenamente" con la investigación por malversación al exalcalde jefe de gabinete de Illa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un saharaui que alegó que Marruecos no quería atender a su hijo con una enfermedad grave

ECONOMÍA

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

Estos son los tres documentos que necesitas para conocer todos tus derechos laborales

La AIE confirma que se necesitarán dos años para recuperar la normalidad aunque el estrecho de Ormuz se reabra de inmediato

Esto es lo que cuesta mantener el estadio Metropolitano un día, según un experto en finanzas

Tres de cada cuatro españoles creen que los propietarios de varias viviendas deberían pagar más impuestos

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 21 de abril

DEPORTES

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”

Carlos Alcaraz deja en el aire su presencia en Roland Garros debido a su lesión de muñeca: “No puedo dar un plazo para volver”

Martín Landaluce estrena top100 en el Mutua Madrid Open: “Es muy especial verme ahí. Creo que es algo que todos desde pequeños queremos”

Paula Badosa regresa al Mutua Madrid Open en busca de recuperar su mejor nivel: “Cuando me encuentre a mí misma el tenis va a salir”

Rafa Jódar, ante su debut en el Mutua Madrid Open: “Estos torneos son nuevos para mí. Tengo que coger experiencia”