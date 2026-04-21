Relacionan dieta, tabaco o pesticidas con el cáncer de colon en menores de 50 años

Barcelona, 21 abr (EFE).- Un estudio del Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) relaciona cambios epigenéticos (los 'interruptores' que activan o desactivan genes) provocados por dieta, tabaco y exposición a pesticidas con el desarrollo de cáncer colorrectal en personas menores de 50 años.

"Hemos identificado factores de riesgo asociados con el cáncer colorrectal de aparición temprana, que son diagnosticados antes de los 50 años y que son menos frecuentes, aunque la incidencia en esta franja de edad ha crecido mucho en los últimos 30 años", ha explicado a EFE el investigador José Antonio Seoane, jefe del Grupo de Biología Computacional del VHIO.

Según Seoane, en este incremento en personas jóvenes "tiene que haber algún factor ambiental", como la dieta, la polución o la exposición a algunos productos, que haga que aparezcan más tumores, ha añadido.

En este contexto, este estudio, publicado este martes en la revista Nature Medicine, analiza el impacto en el cáncer colorrectal de lo que se conoce como exposoma, que hace referencia a todos los factores ambientales que pueden afectar a la salud de una persona desde que nace: la dieta, la exposición a contaminación o productos nocivos, el tabaco y otros elementos del estilo de vida.

Si bien los genes son elementos que no se puede modificar a lo largo de la vida, la epigenética si es moldeable, pues es un sistema que sirve para activar o desactivar los genes, como si fuera un interruptor, sin cambiar la secuencia del ADN.

Un ejemplo de la epigenética es la metilación, una pequeña marca química que se coloca sobre el ADN.

A partir de datos del Cancer Genome Atlas (un programa que recopila datos de tumores y genes) y otros nueve grupos independientes de pacientes, el equipo investigador comparó las marcas epigenéticas de metilación en pacientes jóvenes (menores de 50 años) con cáncer colorrectal con las de pacientes mayores de esa edad.

En el análisis observaron diferencias en las firmas epigenéticas asociadas a dieta, tabaco y exposición a pesticidas, concluyen los investigadores.

Seoane ha explicado que, si bien la asociación entre dieta o tabaco con el cáncer se había observado en otros estudios, lo que más "llamó la atención, porque no se había visto nunca antes", es la relación con los pesticidas, y en concreto con un herbicida extendido en Estados Unidos: el picloram.

Los investigadores comprobaron, a partir de datos poblacionales, que los condados de Estados Unidos con mayor utilización de este herbicida registran tasas más altas de cáncer colorrectal en jóvenes.

El picloram es un herbicida que se empezó a utilizar a mediados de la década de los 60 del siglo pasado, por lo que los pacientes con cáncer colorrectal mayores de 50 años no habían estado expuestas durante su infancia a este producto, mientras que los casos de inicio temprano (menores de 50 años) sí lo estuvieron y durante una mayor parte de su vida, lo que podría explicar las diferencias en el desarrollo del cáncer.

Si bien este pesticida está extendido en Estados Unidos, en Europa en cambio "está muy controlado", por lo que Seoane descarta que haya crecido la incidencia en este continente por la exposición a este producto.

Esta investigación ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación “la Caixa” y de la Asociación Española Contra el Cáncer. EFE

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