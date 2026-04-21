El jefe de gabinete de Illa, Eduard Rivas, investigado por el desvío de fondos públicos cuando era alcalde de Esparraguera

Salvador Illa y Eduard Rivas en un mitin en Esparraguera. (PSC/Europa Press)

El jefe de gabinete de Salvador Illa, Eduard Rivas, se encuentra actualmente investigado en el marco de una causa judicial que analiza el presunto desvío de fondos públicos durante su gestión al frente de la Alcaldía de Esparraguera.

De acuerdo a la investigación avanzada por El Periódico de Catalunya, los Mossos d’Esquadra buscan aclarar supuestas irregularidades en la Fundación para la Inclusión Laboral, con sede en Esparreguera y dedicada a ofrecer trabajo a personas con discapacidad intelectual, riesgo de exclusión y vulnerabilidad, ante la posibilidad de que parte del dinero procedente de contratos públicos acabara sufragando presuntamente gastos privados de miembros particulares ligados a dicha organización.

La causa está bajo secreto de sumario y ha motivado la detención de tres directivos de la fundación y la incautación del dispositivo móvil de Rivas. Una diligencia que, según El Periódico de Catalunya, se produjo en enero, cuando la policía autonómica acudió al Ayuntamiento de Esparraguera a requerimiento judicial para recabar documentación.

El Govern de Cataluña tiene “plena confianza”

Rivas fue alcalde de Esparreguera hasta su nombramiento como jefe de gabinete de Illa, tras la victoria electoral del PSC en 2024 en las elecciones al Parlamento de Cataluña. Asimismo, fue presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (2023-2024), vicepresidente del Consejo Comarcal del Baix Llobregat (2019-2023), asesor parlamentario de Raimon Obiols y Javi López en el Parlamento Europeo (2008-2015) y técnico en la secretaría de Política Europea e Internacional del PSC (2006-2008).

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha mantenido su “plena confianza” en su jefe de gabinete. Fuentes del Govern consultadas por Europa Press y la agencia EFE mantienen la “total disposición” de Rivas a “colaborar en lo que sea necesario”, señalando que “el mismo es el primer interesado en que se esclarezca esta investigación cuanto antes".

Noticia con información de agencias