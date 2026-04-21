Un juzgado mercantil investigará la demanda de Iberdrola por el apagón de abril de 2025

Madrid, 21 abr (EFE).- Un juzgado mercantil investigará el apagón del 28 de abril de 2025 tras la demanda presentada por Iberdrola por presuntos actos de competencia desleal después de que Red Eléctrica de España y Redeia atribuyeran públicamente a la compañía la responsabilidad del apagón.

En un auto fechado este martes al que ha tenido acceso Efe, el juzgado nº 15 rechaza los argumentos de REE y Redeia, que sostenían que el evento debía dirimirlo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o, en su caso, la jurisdicción contencioso administrativa.

De este modo, el juzgado confirma que será la jurisdicción civil, a la que pertenece la materia mercantil, la competente para conocer de la demanda presentada por Iberdrola España, al entender que se trata de un procedimiento que "no es técnico ni civil, sino estrictamente mercantil". EFE