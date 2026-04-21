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El Gobierno promete revisar las ratios de las escuelas infantiles de 0 a 3 años tras las protestas en la Comunidad de Madrid

Mientras el Ministerio de Educación estudia las alegaciones de las educadoras de Infantil, el Consejo de Ministros ha abordado este martes el proyecto de ley que reduce el número de alumnos por aula en Primaria y Secundaria

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Concentración de Educadores Infantiles el 22 de noviembre de 2025 en la plaza de Ópera de Madrid. (Plataforma Laboral Escuelas Infantiles)
Concentración de Educadores Infantiles el 22 de noviembre de 2025 en la plaza de Ópera de Madrid. (Plataforma Laboral Escuelas Infantiles)

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha anunciado que antes del verano iniciará los trabajos para revisar el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, que, entre otras disposiciones, podrá incluir la regulación de las ratios en los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil 0-3 años.

Esta medida responde a una reclamación que las trabajadoras del sector llevan tiempo trasladando, orientada a reducir el número de alumnos por profesional para garantizar una atención más individualizada y elevar los estándares de calidad educativa. La ministra Milagros Tolón se ha reunido con representantes de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles de la Comunidad de Madrid, que ya llevan dos semanas en huelga, para escuchar sus reclamaciones y ha mostrado su disposición a dar una solución. Ahora bien, también piden una mejora de sus suelos, que solo suben cuando lo hace el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y eso escapa a su control, pues es una competencia que pertenece a las comunidades autónomas.

Una maestra para ocho bebés

El Real Decreto 132/2010, que fija actualmente los límites de alumnos por aula en Educación Infantil, establece un máximo de ocho menores de un año, entre diez y catorce para el tramo de uno a dos años, y hasta veinte en el de dos a tres años. La demanda principal de las educadoras se centra en reducir estas cifras, especialmente tras el aumento en la escolarización en el ciclo 0-3, que pasó de un 35 % en 2017 al 55,8 % actual. Las profesionales denuncian aulas con hasta catorce niños de uno a dos años o veinte de dos a tres por cada docente.

El secretario de Estado, Abelardo de la Rosa, ha destacado la “voluntad de diálogo” y el compromiso negociador por parte del Ministerio para reconocer la labor del colectivo y analizar a fondo las ratios. No obstante, el departamento subraya que, hasta que la legislación estatal se modifique, el ajuste de las ratios depende directamente de la voluntad política de las comunidades autónomas, responsables hasta ahora de establecerlas según sus competencias.

La modificación de las ratios en la ESO y primaria avanza

Mientras estudia las alegaciones de las educadoras de Infantil, el Consejo de Ministros ha abordado este martes en segunda vuelta el proyecto de ley que limita las ratios y establece un tope a la jornada lectiva de los docentes de primaria y secundaria. Este texto, anunciado en febrero por el departamento dirigido por Milagros Tolón, concreta que en Primaria habría —si sale adelante— un máximo legal de 22 alumnos por aula, reduciendo el techo anterior de 25. Para Secundaria Obligatoria (ESO), el límite se establecería en 25 estudiantes por clase en lugar de los 30 permitidos hasta ahora.

La propuesta ministerial también fija el máximo en 23 horas lectivas semanales para las etapas de Educación Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas para el resto de las enseñanzas recogidas en la norma. Aunque el Ministerio de Educación plantea regular las ratios a nivel nacional, el departamento recalca que “las autonomías pueden modificar estos parámetros de forma inmediata” mientras continúe en vigor la normativa actual, según señala el propio Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

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