Se reabre un carril de A-3, tras 30 horas cerrado por el choque de dos camiones en Cuenca

Toledo, 21 abr (EFE).- Los trabajos que desarrollan los equipos de mantenimiento de carreteras han permitido reabrir al tráfico uno de los carriles de la A-3, a la altura de Honrubia (Cuenca) después de que la autovía haya estado cortada totalmente durante más de treinta horas en sentido Madrid, por la colisión de dos camiones.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado que hacia las 13:30 horas se ha vuelto a abrir al tráfico el carril derecho de la A-3, en sentido Madrid, que ha estado cortado desde que se produjo el accidente entre los dos vehículos pesados a las 06:48 horas de la madrugada de este lunes.

Los dos camiones, que transportaban neumáticos y polietileno, respectivamente colisionaron a la altura del kilómetro 170 de la A-3, dentro del término municipal de Honrubia, lo que provocó el corte total de la autovía en sentido Madrid.

Para subsanar el problema, la Guardia Civil estableció un paso alternativo a la altura del kilómetro 175 de la A-3, en el desvío a la localidad conquense de Cañada Juncosa, hasta la incorporación a la autovía en Honrubia. EFE