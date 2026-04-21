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El año 2024 fue el ejercicio con más ayudas económicas a víctimas de violencia machista

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Madrid, 21 abr (EFE).- La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afirmado este martes que 2024 ha sido el año con más ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género de su pareja o de su expareja, con 1.697 asignadas, la cifra más alta desde el inicio de la serie histórica.

En rueda de prensa, Saiz ha informado de que el Consejo de Ministros ha tomado conocimiento del decimoctavo informe anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer correspondiente a 2024 y ha acordado su remisión a las Cortes Generales.

De acuerdo a este informe, en el periodo comprendido entre 2006 y 2024 se concedieron 14.458 ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género.

La también ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha subrayado los datos "muy preocupantes" sobre este tipo de violencia y ha reconocido que es "una realidad que lejos de remitir, sigue golpeando con una dureza inaceptable".

Además, según el trabajo del Observatorio, desde el 1 de enero de 2003 al 31 de diciembre de 2024 se registraron 13.979 contratos bonificados para mujeres víctimas de violencia en la pareja o expareja, de violencia doméstica y de violencia sexual. De ellos, 405 se formalizaron en 2024.

En ese mismo período, la cifra total de contratos de sustitución de trabajadoras víctimas de violencia en la pareja o expareja fue de 4.998, de los que 277 corresponden al último ejercicio.

El documento recoge otro dato significativo: el 85,7 % de las victimizaciones por delitos contra la libertad e indemnidad sexual se cometieron contra mujeres y el más frecuente fue la agresión sexual, que alcanzó el 62,7 %.

También en 2024 se contabilizaron 49 víctimas mortales por violencia de género, frente a las 58 de 2023, la menor cifra de la serie histórica hasta esa fecha.

A 31 de diciembre de aquel año, el número de reclusos internos que cumplían condena en centros penitenciarios con delitos de violencia en la pareja o expareja era de 7.777 (sin contar los centros penitenciarios de Cataluña), según informa el Ministerio de Igualdad en una nota de prensa.

Además, en 2024 se recibieron 40.685 mandamientos de penas y medidas alternativas a la prisión para los penados con delitos de violencia en la pareja o expareja.

Con la remisión de este informe a las Cortes Generales, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, se da cumplimiento al compromiso del Gobierno con la transparencia y con la mejora de las políticas públicas en la lucha contra las violencias machistas.

Por su parte, la portavoz ha recordado que en lo que va de año 16 mujeres han sido asesinadas por sus parejas y sus exparejas elevando a 1.359 el número de víctimas mortales desde 2003.

"Son cifras que no pueden ni deben normalizarse y que exigen redoblar todos los esfuerzos por parte de la administraciones públicas", ha remarcado.

Según la ministra, este informe constituye una herramienta clave para orientar las políticas a partir de datos actualizados sobre víctimas, denuncias, protección institucional y recursos de atención.

También refleja, ha dicho, "el esfuerzo institucional en el ámbito judicial y asistencial con 435 juzgados especializados, más de 17 millones de euros destinados a la justicia gratuita y miles de intervenciones de apoyo psicológico".

Por su parte, el servicio 016 atendió más de 106.000 llamadas en 2024 consolidándose con un recurso esencial para informar, asesorar y atender a las víctimas.

Saiz ha garantizado que "el Gobierno estará hoy y siempre firme frente a la violencia de género, redoblando esfuerzos y recursos y actuando con determinación para prevenir, proteger y para erradicar esta catástrofe que no tiene cabida en la sociedad". EFE

(Foto)

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