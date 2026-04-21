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Condenados dos jóvenes a una multa de más de 4.000 euros por coaccionar a miembros de Vox

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Barcelona, 21 abr (EFE).- Un juez ha condenado a dos jóvenes a pagar una multa de más de 4.000 euros, cada uno de ellos, y a hacer frente a una indemnización conjunta por un importe de unos 2.300 euros por coaccionar y lanzar globos con pintura a siete miembros y simpatizantes de Vox en una carpa de este partido en Barcelona en 2024.

En una sentencia, a la que ha tenido acceso EFE este martes, el Juzgado de lo penal número 2 de Barcelona los condena por siete delitos de coacciones y por un delito leve continuado de daños, con el agravante de actuar por motivos de discriminación ideológica, a una multa e indemnizaciones por los daños materiales ocasionados en los enseres de los miembros y simpatizantes de Vox de algo más de 10.000 euros, frente a los 30.000 que pedía la Fiscalía.

En concreto, el juez condena a una de las acusadas a una multa de 24 meses con una cuota diaria de 6 euros -4.380 euros-, y al otro joven a 22 meses de multa con una cuota diaria de 6 euros -4.020 euros-. Además, ambos deberán indemnizar conjuntamente a los siete afectados con 2.340 euros.

Los hechos tuvieron lugar la mañana del 24 de febrero de 2024 en la plaza Maragall de Barcelona, donde Vox había instalado una carpa informativa, cuando, según el ministerio público, un grupo de varias personas -entre ellas, los dos acusados- lanzó entre cinco y seis globos que habían rellenado previamente con pintura azul contra la instalación del partido, "conscientes de que además de humillarlos", podían "ocasionar menoscabos en el patrimonio ajeno, tanto de estos como de los ciudadanos que en la vía pública se hallaran", al tiempo que insultaban a las víctimas.

La sentencia considera probado que sobre la una del mediodía los dos acusados, "concertados entre sí", lanzaron los globos con pintura azul, que impactaron en el embaldosado, en tres motocicletas que se hallaban estacionadas detrás de la carpa, así como en los enseres de los afectados, detalla la sentencia.

Según el fallo, actuaron de esta manera movidos por el "rechazo que sienten hacia los postulados de dicho partido" y por una "intolerancia ideológica", "cercenando además su libertad de expresión e ideológica" de los denunciantes. EFE

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