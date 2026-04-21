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Condenado a 15 años de cárcel por agresión sexual continuada a su nieto de 4 años

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Logroño, 21 abr (EFE).- La Audiencia de La Rioja ha condenado a 15 años de prisión a un hombre por agredir sexualmente y de manera continuada a su nieto cuando tenía 4 años, y al pago de una indemnización de 20.000 euros por daño moral.

Los hechos ocurrieron entre 2003 y 2005 en el domicilio familiar, donde el acusado, quien fue guerrillero en Colombia y fabricante de armas, aprovechó su relación de parentesco, convivencia y posición de superioridad para someter al menor a agresiones sexuales reiteradas, ha detallado este martes el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja.

Según la sentencia, el acusado, con adicción a las drogas, empleó la fuerza y actuó en situaciones de aislamiento y soledad en el domicilio que compartían, lo que generó en el menor, que ahora tiene 27 años, una clara situación de indefensión.

La Audiencia, que señala que el acusado mantenía un clima de temor y silencio en su familia, también le condena a 10 años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena y a la inhabilitación para cualquier actividad con menores durante 20 años.

El TSJ de La Rioja ha precisado que en 2021 también presentó una denuncia contra él otra nieta al ser agredida sexualmente por este hombre entre 1993 y 1996 en Colombia, pero fue archivada al haber prescrito los hechos.

Durante el juicio, celebrado recientemente a puerta cerrada en la Audiencia de La Rioja, declararon otros miembros de la familia, entre las que estaban dos hijas y una sobrina del acusado -una de ellas es la madre de la víctima-, quienes relataron violaciones y agresiones sexuales sufridas cuando eran menores por parte del procesado.

La sentencia detalla que la conducta del condenado se caracteriza por un patrón prolongado de abuso sexual intrafamiliar y de "uso de poder sobre los menores, a los que sometía con fuerza, sin que estos tuvieran opción de defenderse".

El tribunal fundamenta la condena en la plena credibilidad del testimonio de la víctima, que considera "coherente, persistente y verosímil, conforme a los criterios jurisprudenciales"; en las declaraciones de otros miembros del entorno familiar y en un informe psicológico forense que acredita que la víctima sufre un trastorno de estrés postraumático compatible con los hechos.

La víctima declaró que no denunció hasta 2021 cuando, durante una terapia psicológica que seguía por una depresión, surgió la necesidad de afrontar un evento traumático que condicionaba su vida, del que siempre había tenido recuerdos.

 La sentencia, que impide al condenado aproximarse o comunicarse con la víctima durante 16 años, señala que se aprecia en esta familia "una suerte de pacto de silencio tácito, que se mantuvo por el miedo que el acusado infundía a los miembros de la familia”.

Este fallo judicial puede recurrirse ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de La Rioja. EFE

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