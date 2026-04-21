La Fundación Franz Weber denuncia la emisión de la cornada de Morante en horario infantil

Sevilla, 21 abr (EFE).- La Fundación Franz Weber ha denunciado que la cornada al torero Morante de la Puebla este lunes en Sevilla fuera emitida en directo por Canal Sur Televisión durante la franja horaria de protección infantil.

En una nota de prensa, esta fundación por la protección de la naturaleza y los animales en el mundo ha anunciado el registro de una queja ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y la apelación ante el Síndic de Greuges al considerar vulnerados los derechos fundamentales de los menores.

En su opinión, estas emisiones taurinas "se realizan para contentar a una ultraminoría" y "carecen de servicio público para la Junta de Andalucía".

Son, ha proseguido, "un claro incumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual de 2022" que rige en esta materia para las programaciones de las televisiones públicas y privadas.

Así, la normativa citada por la Fundación Franz Weber establece que los operadores debe reforzar la protección entre las 6:00 y las 22:00 horas en días laborables.

"Las imágenes de la cornada, los primeros planos y la recreación posterior que se realiza de la evacuación del individuo afectado muestran situaciones de sufrimiento y violencia gratuita que la corporación audiovisual andaluza tuvo que evitar", según esta organización naturalista.

También consideran que la televisión pública andaluza "debería respetar los posicionamientos realizados por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en 2018 y 2026 a España de forma específica" para "alejar a los menores de la tauromaquia".

Morante de la Puebla, que resultó herido de gravedad este lunes en la plaza de toros de la Real Maestranza, ha pasado la noche ingresado en la UCI del Hospital Viamed-Santa Ángela de Sevilla, al que fue trasladado tras la intervención que se le practicó en la enfermería del coso sevillano. EFE