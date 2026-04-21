J. D. Barker: "No hay nada político en mis libros, hago palomitas literarias"

Magdalena Tsanis

Madrid, 21 abr (EFE).- En la última década se ha convertido en uno de los escritores de suspense más vendidos en Estados Unidos. J. D. Barker, autor de la trilogía 'El cuarto mono', abraza el terror con aire nostálgico en su nueva novela, 'El pacto' (Destino), que presenta estos días en España coincidiendo con la semana del libro.

Es una historia de adolescentes y una casa encantada que le sirve para explorar todo lo que está fuera de control. "La seguridad no existe, es una ilusión, todo puede cambiar en un instante", ha dicho en un encuentro con periodistas en Madrid antes de viajar a Barcelona, donde participará en las firmas por el día de Sant Jordi.

Sin embargo, al ser preguntado por las consecuencias de esa incertidumbre en el mundo real, Barker (Lombard, Illinois, 1971) rechaza pronunciarse políticamente. "No hay nada político en mis libros, me gusta pensar que hago palomitas literarias, puro entretenimiento para sacarte de tu vida cotidiana durante unas horas".

Titulado en administración de empresas, Barker trabajó durante un tiempo en el mundo de las finanzas y en paralelo empezó a colaborar con editoriales como "escritor en la sombra" para mejorar libros de otros autores, un trabajo que realizó durante veinte años antes de debutar con 'Forsaken' (2014).

"Fue un campo de entrenamiento para mi", afirma. "Ahora, mis editores endulzan mucho las críticas que hacen a mi obra pero cuando escribía para otros eran mucho más directos, y tener todo ese conocimiento sobre lo que un editor espera a lo largo de 20 años fue muy enriquecedor, aún puedo oír sus voces en mi cabeza cuando escribo".

Stephen King ha sido un padrino para él. En 'Forsaken' había una referencia a un personaje de una de las novelas del genio del suspense y le pidió permiso para poder incluirla. "Soy consciente de que eso lanzó mi carrera", asegura, "mucha gente me descubrió gracias a esa referencia y estaré siempre agradecido".

Barker creció sin televisión y recuerda ir a la biblioteca con su madre desde los tres años. Dice haber leído a todos los clásicos, desde Dickens a Mark Twain, pero si un libro cambió su vida fue 'Drácula', que leyó con ocho años en una copia que le compró su madre por 30 céntimos en un mercadillo.

"Parecía un libro prohibido, de adultos, pero mi madre me dejó leerlo. Me aterrorizó, estuve durante al menos tres semanas durmiendo con las luces encendidas, mirando debajo de la cama y en el armario antes de acostarme. Fue la primera vez que un libro despertó una reacción emocional en mi y es la sensación que he estado persiguiendo desde entonces, como escritor y como lector".

También fue un escritor precoz. De niño le daba a leer sus historias a su hermana pequeña. "Creé una biblioteca en mi habitación con mis historias grapadas, se las prestaba a mi hermana y le cobraba una indemnización si me las devolvía tarde", recuerda.

En España, Barker ha vendido hasta ahora más de medio millón de ejemplares y es conocido sobre todo por la trilogía 'El cuarto mono', sobre un asesino en serie, cuyos derechos han sido vendidos para una adaptación audiovisual.

En 'El pacto' se adentra en el terreno de lo sobrenatural mezclando realidad y fantasía, ya que la historia se desarrolla en una isla real, Wood Island, frente al pueblo costero de New Castle donde reside.

"Normalmente tardo tres meses en escribir un libro, soy bastante rápido, pero este me llevó cuatro años porque empecé a investigar sobre el lugar y no paraba de descubrir sucesos reales inquietantes que quería incorporar a mi historia".

Entre esos hechos reales menciona la aparición de dos cadáveres en 1972 que después desaparecieron misteriosamente, o el hecho de que la casa sirviera como lugar de cuarentena para las víctimas de fiebre amarilla, cólera y lepra.

"Durante la guerra con España, cuando Estados Unidos capturaba un barco, lo amarraban en la isla de Wood y lo dejaban allí hasta que todos sus ocupantes morían de hambre o enfermedad y después se llevaban el barco", relata. "Mucha gente ha muerto en esa isla, a simple vista es un paisaje de postal pero cuanto más excavas en la historia, mas cosas horribles descubres". EFE

(foto)