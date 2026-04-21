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El senador Javier Antón (PSOE) se convertirá en el nuevo alcalde de Soria el 27 de abril

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Soria, 21 abr (EFE).- El senador del PSOE Javier Antón se convertirá en el nuevo alcalde de Soria el próximo lunes 27 de abril durante la celebración de un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de la capital en el que, previamente, tomará posesión como concejal.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Soria este martes tras la renuncia como alcalde de la ciudad, el pasado lunes 13 de abril, del líder del PSOE y candidato a la presidencia de la Junta, Carlos Martínez, para asumir su acta de procurador por el PSOE en las Cortes de Castilla y León.

Antón ocupó el número 15 en las listas del PSOE en los últimos comicios municipales, en los que los socialistas lograron la mayoría absoluta con 12 concejales.

El número 13, Gregorio García, entró como concejal tras el fallecimiento del edil de cultura, Jesús Bárez; y la número 14, Antonia Dulce, ha presentado su renuncia ante la Junta Electoral Central posibilitando la entrada de Antón en el consistorio y su designación como alcalde.

Javier Antón nació en Soria el 24 de octubre de 1972 (53 años) y cursó los estudios de magisterio con especialización en Educación Infantil y Primaria.

De la mano de Cruz Roja Juventud, se realizó como técnico de programas educativos en la organización hasta llegar a presidente del Consejo Provincial de Juventud.

Desde 2003, Javier Antón ha ganado relevancia en el PSOE de Soria donde ocupa el cargo de secretario de Organización y además, fue concejal de Deportes y Juventud y de Servicios Sociales en el Ayuntamiento en una de las pasada legislaturas con Carlos Martínez al frente del Consistorio.

Además, el futuro alcalde de Soria fue elegido diputado por Soria durante dos legislaturas y, posteriormente, fue elegido senador.EFE

aal/mr/jlp

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