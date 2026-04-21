Espana agencias

Entidades sociales reclaman priorizar a las familias con hijos en el plan de vivienda

Guardar

Madrid, 21 abr (EFE).- Entidades vinculadas con la infancia, como Unicef y Save the Children, piden que las familias con hijos sean un colectivo prioritario en el nuevo Plan Estatal de Vivienda e inciden en que el acceso a la vivienda es un factor determinante en la pobreza infantil en España, con una de las tasas más elevadas de la UE.

Consideran que el plan aprobado este martes por el Gobierno no pone el suficiente foco en las familias con menores a cargo como colectivo prioritario en el acceso a ayudas al alquiler, vivienda protegida y programas de rehabilitación.

"La inestabilidad residencial, el sobreesfuerzo económico de sus familias y el hacinamiento tienen un impacto directo en su bienestar, su educación y su salud", explica Carmela del Moral, responsable de Incidencia Política y Social de Save the Children.

Lucía Losoviz, de Unicef España, recuerda que el elevado coste de la vivienda es uno de los principales factores de la alta tasa de pobreza infantil en España, donde el 28,4 % de los niños y niñas están en situación de pobreza monetaria. "Si se tiene en cuenta el gasto que realizan las familias en materia de vivienda, esa tasa alcanzaría casi el 40 %", incide.

Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Plena Inclusión y Provivienda han lanzado la Alianza por la Vivienda Inclusiva para garantizar que las políticas de vivienda no dejen a nadie atrás.

Las organizaciones se ponen a disposición del Ministerio de Vivienda y de las comunidades autónomas para contribuir a que el próximo Plan Estatal de Vivienda sea una herramienta efectiva de inclusión social.

"La discriminación por origen étnico o racial es una realidad que afecta a muchas personas gitanas o migrantes cuando quieren alquilar una casa; es una barrera estructural en el acceso a una vivienda. Por eso es necesario establecer mecanismos de respuesta ante estas situaciones que garanticen la igualdad en el acceso a una vivienda (...)", señala Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano. EFE

Últimas Noticias

La Fundación Franz Weber denuncia la emisión de la cornada de Morante en horario infantil

Infobae

El senador Javier Antón (PSOE) se convertirá en el nuevo alcalde de Soria el 27 de abril

Infobae

Un mensaje de Protección Civil confirma que alertó a Emergencias sobre la rambla del Poyo

Infobae

Oxfam dice que acuerdos como el de PP y VOX en Extremadura buscan aumentar la polarización

Infobae

Javier Hidalgo (Globalia) sitúa a Aldama como canal de comunicación con varios ministerios

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

La jueza que investiga el colapso de una pasarela en Santander imputa a un tercer técnico de Costas y aprecia indicios de seis homicidios por imprudencia grave

Guardias civiles y militares españoles participan en el ejercicio militar que lidera Estados Unidos en Costa de Marfil

El Tribunal Supremo confirma la anulación parcial de la “zona de bajas emisiones” en Madrid al rechazar el recurso del Ayuntamiento

La Justicia expulsa de España a un colombiano pillado en Barajas con 21 paquetes de cocaína en su maleta: le impone una multa de cuatro veces el valor de la droga

La exsecretaria de Ábalos asegura que todos los viajes de Jessica los pagaba Koldo con una tarjeta personal: “Nunca se utilizó dinero público”

ECONOMÍA

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

El Gobierno aprueba un nuevo Plan de Vivienda ante las criticas de aliados y opositores por el presupuesto: “Su impacto será limitado”

España reduce su intercambio comercial con EE.UU. en el arranque del año: exporta menos, pero también importa menos

La CNMC no detecta manipulación en los precios en los combustibles, pero vigila de cerca y en tiempo real a más de 12.000 gasolineras

Luis de Guindos asegura que sin inmigración, el crecimiento de España está en riesgo

El Gobierno aprueba el nuevo Plan Estatal de Vivienda que busca blindar el parque público con un presupuesto de 7.000 millones de euros

DEPORTES

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”

Jaume Munar buscar su mejor versión en el Mutua Madrid Open tras su lesión en el brazo: “Me gustaría tener una capacidad más competitiva de la que tuve en Barcelona”

Álvaro Aguado, exjugador del Espanyol, se enfrenta a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a una trabajadora de una discoteca de Barcelona

Italia la vuelve a liar: prostitutas y gas de la risa para las fiestas de futbolistas de la Serie A después de los partidos

Jannik Sinner ante un Mutua Madrid Open sin Alcaraz ni Djokovic: “Es una verdadera pena no tenerlo aquí y también a Novak”

El Real Madrid gana la ‘Youth League’ con otro milagro del “nuevo Courtois”