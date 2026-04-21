Entidades sociales reclaman priorizar a las familias con hijos en el plan de vivienda

Madrid, 21 abr (EFE).- Entidades vinculadas con la infancia, como Unicef y Save the Children, piden que las familias con hijos sean un colectivo prioritario en el nuevo Plan Estatal de Vivienda e inciden en que el acceso a la vivienda es un factor determinante en la pobreza infantil en España, con una de las tasas más elevadas de la UE.

Consideran que el plan aprobado este martes por el Gobierno no pone el suficiente foco en las familias con menores a cargo como colectivo prioritario en el acceso a ayudas al alquiler, vivienda protegida y programas de rehabilitación.

"La inestabilidad residencial, el sobreesfuerzo económico de sus familias y el hacinamiento tienen un impacto directo en su bienestar, su educación y su salud", explica Carmela del Moral, responsable de Incidencia Política y Social de Save the Children.

Lucía Losoviz, de Unicef España, recuerda que el elevado coste de la vivienda es uno de los principales factores de la alta tasa de pobreza infantil en España, donde el 28,4 % de los niños y niñas están en situación de pobreza monetaria. "Si se tiene en cuenta el gasto que realizan las familias en materia de vivienda, esa tasa alcanzaría casi el 40 %", incide.

Fundación Secretariado Gitano, Hogar Sí, Plena Inclusión y Provivienda han lanzado la Alianza por la Vivienda Inclusiva para garantizar que las políticas de vivienda no dejen a nadie atrás.

Las organizaciones se ponen a disposición del Ministerio de Vivienda y de las comunidades autónomas para contribuir a que el próximo Plan Estatal de Vivienda sea una herramienta efectiva de inclusión social.

"La discriminación por origen étnico o racial es una realidad que afecta a muchas personas gitanas o migrantes cuando quieren alquilar una casa; es una barrera estructural en el acceso a una vivienda. Por eso es necesario establecer mecanismos de respuesta ante estas situaciones que garanticen la igualdad en el acceso a una vivienda (...)", señala Sara Giménez, directora general de la Fundación Secretariado Gitano. EFE