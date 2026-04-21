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Oxfam dice que acuerdos como el de PP y VOX en Extremadura buscan aumentar la polarización

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Madrid, 21 abr (EFE).- La ONG Oxfam Intermón ha considerado este martes que el acuerdo de investidura alcanzado por PP y Vox en Extremadura, en materias como la "prioridad nacional" en el acceso a ayudas y vivienda, buscan aumentar la polarización.

Así lo ha indicado en un comunicado Franc Cortada, director general de Oxfam Intermón, que cree que la "prioridad nacional", junto a recortes a organizaciones sociales o el rechazo a la acogida de menores migrantes "no son medidas aisladas, sino que forman parte de una lógica política excluyente y xenófoba que convierte los derechos en condicionales".

Ha señalado que la prioridad debería ser "acabar con las desigualdades, la pobreza o la crisis de la vivienda sin discriminación alguna y "sin dejar nadie atrás o fuera de esos avances"

Para Oxfam Intermón, el objetivo de este pacto entre el PP y Vox "no refleja intención de hacer una política de austeridad ni una gestión eficiente, sino de llevar a cabo una política de exclusión y discriminación", un pacto que no constituye "una anomalía local" sino "un fragmento de un proceso político global que está reconfigurando las democracias desde dentro de sus propias instituciones“, ha dicho Cortada.

También ha denunciado el recorte o eliminación de la financiación a las organizaciones que trabajan con personas vulnerables y ha hecho un llamamiento a "la responsabilidad política y al buen gobierno": “La dignidad no es una competencia autonómica. Es una condición inherente a la existencia de nuestras democracias", ha recalcado Cortada el responsable de la ONG. EFE

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