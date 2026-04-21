Investigan al exalcalde de Esparreguera y jefe de gabinete de Illa en una causa judicial

Barcelona, 21 abr (EFE).- Eduard Rivas, exalcalde de Esparreguera (Barcelona) entre 2015 y 2024 y actualmente jefe de gabinete del presidente catalán, Salvador Illa, está siendo investigado en una causa judicial sobre contratos municipales.

Así lo ha avanzado El Periódico, ante lo que fuentes de la Presidencia del gobierno catalán han reaccionado expresando su "plena confianza" en Rivas.

"Él mismo es el primer interesado en que se esclarezca esta investigación cuanto antes mejor y de aquí su total disposición a colaborar en todo aquello que sea necesario", añaden las citadas fuentes del Govern.

Según El Periódico, los Mossos d'Esquadra incautaron el pasado enero el móvil del exalcalde de Esparreguera, por orden del juez de Martorell (Barcelona), en el marco de un proceso judicial sobre contratos del ayuntamiento de este municipio. Rivas figura como investigado y se ha personado en la causa con abogado defensor.

La investigación, según la información publicada, busca aclarar supuestas irregularidades en la Fundación para la Inclusión Laboral, con sede en Esparreguera y dedicada a ofrecer trabajo a personas con discapacidad intelectual, riesgo de exclusión y vulnerabilidad, ante la posibilidad de que parte del dinero procedente de contratos públicos acabara sufragando presuntamente gastos privados de miembros particulares ligados a dicha organización.

El juez, según añade dicha información, tiene abierta una pieza separada reservada en la que se ha incluido el móvil de Rivas y la documentación incautada en el Ayuntamiento de Esparreguera en enero pasado.

Rivas fue alcalde de Esparreguera hasta su nombramiento como jefe de gabinete de Illa, tras la victoria electoral del PSC en 2024 en las elecciones al Parlamento de Cataluña.

Asimismo, fue presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (2023-2024), vicepresidente del Consejo Comarcal del Baix Llobregat (2019-2023), asesor parlamentario de Raimon Obiols y Javi López en el Parlamento Europeo (2008-2015) y técnico en la secretaría de Política Europea e Internacional del PSC (2006-2008). EFE