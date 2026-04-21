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Giménez seguirá de baja contra el Elche, el Athletic y la ida ante el Arsenal

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Majadahonda (Madrid), 21 abr (EFE).- José María Giménez, defensa internacional uruguayo del Atlético de Madrid, seguirá previsiblemente de baja al menos en el partido de este miércoles contra el Elche, el próximo sábado ante el Athletic Club y la semana que viene frente al Arsenal, en el duelo de ida de las semifinales de la Liga de Campeones, según su entrenador, Diego Simeone.

“Con José, no creo todavía”, valoró el técnico cuando fue preguntado por la evolución y la disponibilidad de los cuatro lesionados (Alexander Sorloth, Ademola Lookman y David Hancko, aparte de Giménez) para el compromiso del miércoles que viene contra el equipo londinense en el Metropolitano.

El central uruguayo se lesionó el 4 de abril contra el Barcelona, en LaLiga EA Sports, y se ha perdido sucesivamente la eliminatoria de cuartos de final del máximo torneo europeo contra el conjunto azulgrana, la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad y el encuentro de LaLiga frente al Sevilla. EFE

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