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El Celta presume de ser el club de LaLiga que más ha crecido "en fortaleza de marca"

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Vigo, 8 jun (EFE).- La presidenta del Celta, Marian Mouriño, presumió este lunes de que su club haya sido el que más ha crecido “en fortaleza de marca” de LaLiga, según el informe Brand Finance Football 50 2025.

Su índice BSI, indicador que mide la percepción, reputación y reconocimiento de una marca en diferentes mercados, pasa de 51 a 57 puntos sobre 100, lo que supone un crecimiento del 12% y sitúa al club como la séptima marca de fútbol que más mejora a nivel mundial en este apartado.

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La entidad gallega recibió este lunes el prestigioso sello de transparencia y excelencia en divulgación no financiera por parte del Consejo General de Economistas de España y LaLiga, en un acto celebrado en el Salón Regio de A Sede (Vigo).

El encuentro finalizó con una mesa redonda en la que intervinieron Javier Tebas, presidente de LaLiga, Miguel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España, y la presidenta y máxima accionista del club vigués.

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Mouriño destacó que “por primera vez en su historia” el Celta se ha situado entre los diez clubes españoles con mayor valor de marca, con una valoración de 54 millones de euros, un dato que supone un crecimiento anual del 26 por ciento, el segundo mayor incremento de LaLiga, solo por detrás del Athletic Club.

Durante el acto, en el que estuvo presente su padre Carlos, expresidente celeste, la dirigente también ensalzó la fortaleza patrimonial del club, que cuenta con 57 millones de euros de patrimonio neto, así como los 191 millones de euros de ingresos totales generados y los 72 millones de euros invertidos durante los últimos cinco años.

“El crecimiento en términos de marca del Celta refleja una transformación que va más allá de los resultados deportivos y que sitúa a la entidad como un referente en la generación de valor económico, social y reputacional dentro del fútbol profesional”, expusieron los representantes de LaLiga.

"Este reconocimiento y los datos que hoy se ponen sobre la mesa confirman que el crecimiento del Celta es el resultado de una visión a largo plazo basada en la transparencia, la sostenibilidad y una gestión responsable. Entrar por primera vez entre las diez marcas más valiosas del fútbol español, con uno de los mayores crecimientos del sector, nos llena de orgullo, pero también nos reafirma en nuestro compromiso de seguir generando valor para nuestros aficionados, para Vigo y para todo nuestro entorno”, subrayó Mouriño.

Los ponentes coincidieron en que el crecimiento del valor de la ‘marca Celta’ responde a una transformación más profunda que trasciende el ámbito deportivo. En este sentido, se destacó el desarrollo de Celta360 y la inversión de 120 millones de euros que el club vigués pretende llevar a cabo para potenciar el proyecto.

“Somos conscientes de que el crecimiento de nuestro club pasa por el proyecto Celta360, un ecosistema que estamos construyendo para que el patrimonio del club siga siendo un valor estratégico e identitario. Celta360 representa la evolución del modelo tradicional del club hacia un espacio deportivo completo, capaz de generar impacto competitivo, académico y empresarial”, explicó Mouriño. EFE

dmg/jl

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