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El Espanyol anuncia la salida de la colombiana Daniela Caracas y ocho futbolistas más

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Barcelona, 8 jun (EFE).- El Espanyol han anunciado este lunes la salida de la internacional colombiana Daniela Caracas después de cinco temporadas en la entidad catalana, además de comunicar el adiós de otras ocho futbolistas más.

La defensa Daniela Caracas ha sido una de las jugadoras más relevantes del proyecto y no seguirá en la entidad blanquiazul una vez finalice su contrato, el próximo 30 de junio. Es la baja más llamativa de esta gran reestructuración en la plantilla.

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Tampoco continuarán las futbolistas Aina Durán, tras seis cursos, Ángeles del Álamo y Estefanía Botero, después de tres campañas en el equipo, Ainoa Campo, Amaia Martínez, Laia Ballesté y Paula Perea, tras dos temporadas, y Olivia Fergusson, que sumaba un año como periquita.

La entidad catalana ha agradecido en su comunicado la "profesionalidad, esfuerzo, compromiso y dedicación" de las futbolistas que dejarán el club blanquiazul a partir del próximo 30 de junio.

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El Espanyol está inmerso en la planificación del curso siguiente en el equipo femenino. Además de estas nueve salidas, el club también anunció la semana pasada la renovación de la entrenadora, Sara Monforte, y de la defensa Lucía Vallejo, ambas por dos campañas, y de la portera Romane Salvador, por una temporada más. EFE

dpb/xsf/arh

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