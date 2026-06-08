Asociaciones de víctimas lamentan que León XIV obtenga una visión sesgada al no recibirles

Madrid, 8 jun (EFE).- Víctimas que no han sido recibidas por el papa León XIV en su visita a Madrid, como las de la Asociación Infancia Robada, han lamentado que el pontífice se llevará una visión "sesgada" al no haberse reunido con las principales asociaciones de víctimas y supervivientes.

León XIV se ha entrevistado este lunes durante una hora en la Nunciatura Apostólica de Madrid con seis víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de la Iglesia en España, sin que el Vaticano haya dado más detalles de su identidad o de si formaban parte del proyecto Repara del Arzobispado de Madrid.

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Fuera, frente a la Nunciatura, estaban dos miembros de la Asociación Infancia Robada, que no han sido recibidos: el presidente de la asociación nacional Juan Cuatrecasas, padre de una víctima, y el presidente de este colectivo en Madrid, José Luis Velasco, también víctima.

"Nosotros nos alegramos por las víctimas que hayan podido estar con el papa, pero creemos que no responde a la realidad y, por desgracia, vemos que la Iglesia en España sigue silenciando y revictimizando a sus víctimas y supervivientes", ha denunciado Cuatrecasas.

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A su juicio, el plan Repara ha sido un "fiasco que sale desde dentro de la Iglesia Católica" y ofrece un "análisis sesgado" de la realidad. Denuncia el "trato desigual" a las víctimas, que sufren en su desarrollo emocional, físico y psicológico, y deben tener la protección de los poderes públicos y de la Iglesia cuando denuncian, y también, ha reivindicado, terapias gratuitas.

"El mayor enemigo de la verdad no es la mentira, es el silencio, y en ese silencio de las víctimas se han estado amparando para encubrir, para ser en muchos casos cómplices y para, desde luego revictimizarnos", ha denunciado.

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Además, José Luis Velasco, víctima de pederastia de la Iglesia católica española y residente de la Infancia Robada Madrid, lamenta que el papa haya escuchado "una visión absolutamente sesgada de la realidad" y se ha perdido la parte en la que ellos podrían haberse expresado "sin tanto secretismo, sin tanto oscurantismo, sin ese negacionismo permanente".

En cambio, la asociación Infancia Robada ha mostrado su satisfacción respecto a cómo está funcionando el nuevo sistema de reconocimiento de abusos en la Iglesia, acordado con el Gobierno y el Defensor de Pueblo, al que ya se han unido unas 430 personas, según la cifra que ha ofrecido este lunes el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños,

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"Está siendo un proceso limpio, transparente, muy respetuoso con las víctimas. Ya hay varias víctimas de las asociaciones que han rellenado el formulario del Ministerio de Justicia, varias más han sido atendidas por un psicólogo forense y una especialista en justicia restaurativa y ahora llegará el momento de las indemnizaciones", ha explicado Cuatrecasas, elogiando el "impecable" trabajo del Gobierno, al que seguirán atentos. EFE

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