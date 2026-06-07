Misa en Cibeles y un acto para 'tejer redes' centran el segundo día del papa en España

Madrid, 7 jun (EFE).- El papa sigue su visita a España con una segunda jornada en Madrid protagonizada por una misa multitudinaria en la plaza de Cibeles por la mañana y un encuentro por la tarde con el mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte para "tejer redes".

Tras una primera jornada que quedará en el recuerdo de cientos de miles de jóvenes con los que compartió una vigilia en la madrileña plaza de Lima, León XIV oficiará a las diez de la mañana en la plaza de Cibeles una misa por la festividad del Corpus Christi y posteriormente presidirá una procesión eucarística por las zonas aledañas.

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Se prevé una ceremonia multitudinaria, a la que asisten los reyes, la princesa de Asturias y la infanta Sofía.

El pontífice llegará a la céntrica plaza tras un recorrido en papamóvil desde la calle de Serrano. Y aprovechando su presencia en Cibeles, recibe de manos del alcalde, José Luis Martínez Almeida, la Llave de Oro de la ciudad en el zaguán del Palacio de Cibeles, donde está ubicada la sede del Ayuntamiento.

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Esta misa es uno de los momentos más complicados de la visita papal en la capital, para la que se ha desarrollado un gran dispositivo de seguridad, sanitario y de tráfico, y que coincide además con la Feria del Libro en el Parque de El Retiro, situado a pocos metros.

En esta jornada de domingo, la agenda del pontífice incluye a primera hora de la tarde un encuentro privado en la Nunciatura Apostólica con los miembros de la Orden de San Agustín, a la que pertenece y de la que fue prior general durante dos mandatos consecutivos, entre 2001 y 2013, periodo en el que estuvo en España en numerosas ocasiones para conocer de primera mano la comunidad agustina en nuestro país.

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'Tejer redes con el mundo de la cultura, del arte, de la economía y del deporte' es el encuentro que mantiene a las seis de la tarde en el Movistar Arena de la capital con numerosas personalidades y representantes de distintas disciplinas en su empeño por reforzar el diálogo entre la Iglesia y la sociedad contemporánea.

Para este fin, los periodistas Carlos Franganillo y Lara Síscar conducen el encuentro, en el que participan Antonio Banderas, Sara Baras, Rozalén, Carolina Marín o Teresa Perales, así como los máximos representantes de UGT, CCOO, la CEOE y Cepyme, sin olvidar a la comunidad educativa y científica. EFE

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